Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde rekabet yeniden kızıştı. Aslı Hünel'in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek günün birincisi olmak için mücadele ediyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda günün kazananı ve çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Geçtiğimiz haftanın finalinde 10 altın bileziği Tuğba Duman kazanırken Beyza Özer yarışmaya veda etmişti. Peki, 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu açıklandı mı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN (3KASIM) KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim 19 puan toplayan Yeşim oldu.

3 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YEŞİM - 19

TUĞBA - 18

ÖYKÜ - 14

CEMİLE - 8

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM'DA KİM KAZANMIŞTI

2 Kasım Pazartesi günü Tuğba, 17 puanla birinci olarak çeyrek altını kazandı. Öykü 15, Cemile 13 ve Yeşim 12 puan topladı. Yarışmaya geri dönen Yeşim ve Beyhan Hanım da yeni haftanın rekabetine dahil olurken salı günü verilecek puanlar, cuma günü sahibini bulacak 10 altın bilezik için önem taşıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Gelinim Mutfakta'nın son bölümünü, yarışmacıların puan durumunu ve günün kazananına ilişkin açıklamaları Kanal D'nin resmî internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta canlı yayın ve son bölüm: https://www.kanald.com.tr/gelinim-mutfakta

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