Ankara'da kasım ayının ilk günleriyle birlikte yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Kasım Salı günü yayımladığı değerlendirmede hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren hissedilir derecede düşeceğini bildirdi. Başkentte 4-9 Kasım tarihlerinde sıcaklıkların 0 dereceye kadar gerilemesi beklenirken uzun vadeli tahminlerde kar ihtimali de gündeme geldi. Peki, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Ankara'da 10 Kasım Salı günü kar yağışı var mı, 13-14 Kasım'da kar bekleniyor mu? İşte ayrıntılar...

ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara'da ilk kar yağışının görülebileceği dönem olarak kasım ayının ikinci haftası öne çıkıyor. Timeturk'ün 3 Kasım 2026 tarihli haberinde aktarılan uzun vadeli tahminlere göre 10 Kasım Salı günü hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Aynı tahminlerde 13 Kasım Cuma günü karla karışık yağmur, 14 Kasım Cumartesi günü ise özellikle yüksek kesimlerde hafif kar olasılığı yer alıyor. Ancak bu tarihler için Ankara merkezinde kesinleşmiş bir kar yağışı tahmini bulunmuyor.

ANKARA'DA 10 KASIM'DA KAR YAĞACAK MI?

10 Kasım 2026 Salı günü için bazı uzun vadeli hava tahminlerinde hafif kar ihtimali yer alıyor. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel kısa vadeli tahminleri, başkent merkezinde bu tarihte kesin olarak kar yağacağını göstermiyor.

MGM'nin 3 Kasım saat 16.32'de yayımladığı meteorolojik değerlendirmede, 4 Kasım'dan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği belirtildi. Kurum, özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olayları görülebileceğini açıkladı.

ANKARA'DA 13-14 KASIM'DA KAR BEKLENİYOR MU?

13-14 Kasım tarihleri, Ankara'da kar yağışı ihtimali bakımından takip edilen diğer günler arasında bulunuyor. Uzun vadeli öngörülerde 13 Kasım'da karla karışık yağmur, 14 Kasım'da ise yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri ihtimalinden söz ediliyor.

Ancak hava sistemlerinin ilerleyişi ve sıcaklıkların değişmesi, yağışın kar yerine yağmur şeklinde görülmesine neden olabilir. Bu nedenle 13-14 Kasım için belirtilen ihtimaller henüz resmî ve kesinleşmiş bir kar yağışı uyarısı niteliğinde değil.

METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım 2026 tarihinde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı hava etkisini artıracak.

MGM'nin 4-9 Kasım dönemine ilişkin değerlendirmesinde Ankara'da en düşük sıcaklığın 0 dereceye kadar gerileyebileceği belirtildi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskinin artabileceği, sıcaklık düşüşünün kasımın ikinci haftasının başına kadar hissedilebileceği ifade edildi.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU: 3-7 KASIM 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Kasım tarihli beş günlük tahminine göre Ankara'da beklenen sıcaklıklar ve hava koşulları şöyle:

3 Kasım Salı

Hava durumu: Sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 19°C

4 Kasım Çarşamba

Hava durumu: Sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 16°C

5 Kasım Perşembe

Hava durumu: Sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 13°C

6 Kasım Cuma

Hava durumu: Çok bulutlu

En düşük sıcaklık: 2°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

7 Kasım Cumartesi

Hava durumu: Yağmurlu

En düşük sıcaklık: 0°C

En yüksek sıcaklık: 9°C

Beş günlük tahminler Ankara merkezinde kar yerine yağmur ve bulutlu havaya işaret ediyor. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken gece sıcaklıklarındaki düşüşün belirginleşmesi bekleniyor.

ANKARA'DA 4 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR MI, YAĞMUR MU YAĞACAK?

Paylaşılan saatlik tahmin verilerine göre 4 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde 10-11 derece seviyesinde bulunan sıcaklığın öğle saatlerinde 16 dereceye yükselmesi, akşam saatlerinde ise yeniden düşmesi öngörülüyor.

Saatlik verilere göre çarşamba günü beklenen hava durumu şöyle:

00.00-03.00: Yağmurlu, 11°C

03.00-06.00: Yağmurlu, 10°C

06.00-09.00: Yağmurlu, 12°C

09.00-12.00: Yağmurlu, 14°C

12.00-15.00: Yağmurlu, 16°C

15.00-18.00: Yağmurlu, 14°C

18.00-21.00: Yağmurlu, 12°C

21.00-24.00: Yağmurlu, 10°C

Saatlik tahminlerde çarşamba günü için kar yağışı görünmüyor. MGM'nin bölgesel günlük tahmininde de Ankara ve çevresinde aralıklı sağanak yağış öngörülüyor.