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Anasayfa Haber Özel 4 Kasım Çarşamba hava durumu | İstanbul'da yağmur var mı?

4 Kasım Çarşamba hava durumu | İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için 4 Kasım Çarşamba gününe ilişkin önemli hava durumu uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini, öğleden sonra ise rüzgârın fırtına şeklinde etkili olabileceğini bildirdi. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak, rüzgârın hızı kaç kilometreye ulaşacak?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 14:40
4 Kasım Çarşamba hava durumu | İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul'da hava durumuna ilişkin son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek sağanak yağışın yerel olarak kuvvetlenmesi, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım riskine dikkat çeken Valilik, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Peki, İstanbul'da 4 Kasım hava nasıl olacak, yağmur ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA 4 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın yanı sıra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.

Yağışların kent genelinde aynı şiddette görülmesi beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabileceği için vatandaşların gün boyunca hava durumu uyarılarını takip etmesi önem taşıyor. Meteorolojik değerlendirmelerde yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olabileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valiliğin açıklamasında yağışların 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlamasının beklendiği bildirildi. Sağanak yağışların gün içerisinde aralıklarla etkili olması, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkacak vatandaşların yağış ihtimalini dikkate alması gerekiyor. Yağışın yerel olarak kuvvetlenmesi nedeniyle trafikte görüş mesafesinin azalması ve bazı güzergâhlarda ulaşımın yavaşlaması ihtimali bulunuyor.

İstanbul Valiliği uyardı

İSTANBUL'DA RÜZGÂRIN HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKACAK!

İstanbul için yapılan uyarının bir diğer önemli başlığını kuvvetli rüzgâr oluşturuyor. Valilik, öğle saatlerinden sonra rüzgârın kuzey yönlerden etkisini artıracağını duyurdu.

Rüzgâr hızının saatte 40-60 kilometre arasında olması, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eserek 50-70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgârın etkili olacağı saatlerde açık alanlarda, sahil kesimlerinde ve yüksek noktalarda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle çatı, tabela ve ağaçlardan kaynaklanabilecek risklere karşı tedbir alınması önem taşıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgârla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada özellikle şu risklere dikkat çekildi:

  • Sel ve su baskını
  • Ulaşımda aksamalar
  • Heyelan
  • Yıldırım
  • Kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar

Vatandaşların yağış sırasında su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olması, zorunlu olmadıkça riskli güzergâhlardan uzak durması ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.

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