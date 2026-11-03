2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan başvuruların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte merak edilen tüm detaylar...

2026 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih henüz paylaşılmadı. Başvuru yapan öğrenciler, GSB'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları takip ediyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti.

Geçen yılki takvim dikkate alındığında bu yıl da kasım ayının ilk haftası öne çıkıyor. Ancak GSB tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmadığından öğrencilerin resmî duyuruyu beklemesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında öğrenciler, başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

e-Devlet KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranına giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan burs/öğrenim kredisi başvuru sonucu hizmetini açın. Başvurunuzun sonucunu görüntüleyin.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor.

Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin, GSB tarafından açıklanacak süre içerisinde taahhütname işlemlerini tamamlaması önem taşıyor. Belirlenen süre içerisinde onay işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler burs veya kredi hakkından yararlanamayabiliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi ilk ödeme tarihi henüz açıklanmadı. İlk ödemelerin sonuçların ilan edilmesi ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

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