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Anasayfa Haber Özel Yarın (3 Kasım) okullar tatil mi? İstanbul'da son durum

Yarın (3 Kasım) okullar tatil mi? İstanbul'da son durum

İstanbul'da yağmur beklentisi, öğrenci ve velilerin 'yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramasına neden oldu. 3 Kasım 2026 Salı günü için İstanbul Valiliğinden eğitime ara kararı açıklanmadı. MGM'nin hava tahmini ve MEB'in ara tatil takvimi haberimizde.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 22:53
Yarın (3 Kasım) okullar tatil mi? İstanbul'da son durum

İstanbul'da 3 Kasım 2026 Salı günü beklenen sağanak yağış, öğrencilerin ve velilerin gündemine okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu taşıdı. Kasım ayının ilk haftasında hava koşullarının değişmesiyle birlikte İstanbul Valiliğinin duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 3 Kasım Salı günü okul var mı? İstanbul Valiliği okulları tatil etti mi? Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 3 Kasım 2026 Salı günü için eğitime ara verilmesine ilişkin açıklanmış bir Valilik kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 3 Kasım resmî tatil olarak yer almıyor.

Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece İstanbul genelindeki resmî ve özel okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal programında devam etmesi bekleniyor. Yağışlı hava tahmini tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

3 KASIM SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

Mevcut duyurulara göre 3 Kasım Salı günü İstanbul'da okul var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için derslere ara verilmesini gerektiren yeni bir karar açıklanmadı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırması durumunda İstanbul Valiliği yeni bir değerlendirme yapabilir. Böyle bir gelişme yaşanırsa eğitimle ilgili kararların resmî kanallardan duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 Kasım Salı tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.

4 Kasım Çarşamba günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklığın 13 ila 17 derece arasında değişmesi beklenirken öğrencilerin ve velilerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük bir ara verecek. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Birinci dönemin sona ereceği tarih ise 22 Ocak 2027 Cuma olarak belirlendi.

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