Türkiye'nin idari yapısında değişiklik öngören "100 İl 1000 İlçe" projesi gündemdeki yerini koruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin il sayısının 81'den 100'e, ilçe sayısının ise 922'den 1000'e çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bahçeli, il statüsüne çıkarılması öngörülen 19 ilçeyi de sıraladı. Açıklanan listede İç Anadolu'dan Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz'den Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Akdeniz'den Alanya, Tarsus, Kozan ve Elbistan gibi ilçeler yer aldı. Ege, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de ilçelerin bulunduğu listede toplam 19 yerleşim yeri bulunuyor.

İL OLMASI PLANLANAN 19 İLÇE TAM LİSTE

Bahçeli'nin açıklamasına göre 100 İl 1000 İlçe projesi kapsamında il statüsüne çıkarılması öngörülen ilçeler şöyle:

Polatlı (Ankara)

Ereğli (Konya)

Ünye (Ordu)

Vezirköprü (Samsun)

Ereğli (Zonguldak)

Erciş (Van)

Doğubayazıt (Ağrı)

Ahlat (Bitlis)

Ergani (Diyarbakır)

Midyat (Mardin)

Siverek (Şanlıurfa)

Elbistan (Kahramanmaraş)

Kozan (Adana)

Alanya (Antalya)

Tarsus (Mersin)

Fethiye (Muğla)

Akhisar (Manisa)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Bandırma (Balıkesir)

BÖLGELERE GÖRE İL OLMASI ÖNGÖRÜLEN İLÇELER

Bahçeli'nin açıkladığı 19 ilçelik listede Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerleşim yerleri bulunuyor.

İç Anadolu Bölgesi: Polatlı, Konya Ereğli

Polatlı, Konya Ereğli Karadeniz Bölgesi: Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli

Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli Doğu Anadolu Bölgesi: Erciş, Doğubayazıt, Ahlat

Erciş, Doğubayazıt, Ahlat Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ergani, Midyat, Siverek

Ergani, Midyat, Siverek Akdeniz Bölgesi: Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus

Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus Ege Bölgesi: Fethiye, Akhisar

Fethiye, Akhisar Marmara Bölgesi: Lüleburgaz, Bandırma

TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?

Türkiye'de mevcut durumda 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. MHP'nin 100 İl 1000 İlçe projesinin hayata geçirilmesi halinde 19 yeni il kurulması ve 78 yeni ilçenin oluşturulması hedefleniyor.

Ancak açıklanan proje, ilçelerin hemen il statüsü kazandığı anlamına gelmiyor. Yeni illerin kurulması için yasal düzenleme yapılması ve sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi gerekiyor.

İL OLACAK İLÇELER KESİNLEŞTİ Mİ?

Bahçeli'nin açıkladığı 19 ilçelik liste, MHP'nin hazırladığı proje kapsamında il statüsüne çıkarılması öngörülen yerleri gösteriyor. Henüz bu ilçelerin resmen il yapıldığına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Projenin yasalaşması ve idari sınırların değiştirilmesi için gerekli hukuki ve idari süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle söz konusu ilçeler için "il oldu" değil, "il olması öngörülüyor" ifadesinin kullanılması gerekiyor.

78 YENİ İLÇE KURULACAK MI?

100 İl 1000 İlçe projesinde yalnızca 19 yeni il kurulması değil, toplam 78 yeni ilçenin oluşturulması da hedefleniyor. Bahçeli, kurulması planlanan yeni ilçelerin önerilen illere bağlanabileceğini veya mevcut illerin idari sınırları içinde oluşturulabileceğini belirtti. Yeni ilçe isimlerinin tamamına ilişkin ayrıntılı liste ise henüz açıklanmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, "100 İl 1000 İlçe" projesinin detaylarını paylaştı. Bahçeli, kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacına, yeni il ve ilçelerin belirlenmesinde esas alınacak kriterlere ve hazırlanabilecek kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINDA GÜÇLÜ İDARİ YAPISININ İLK BASAMAĞI"

Türkiye'nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri ile teknolojik gelişmelerin mülki idari yapıda reform ihtiyacını doğurduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, idarenin bütünlüğü temel ilkesi etrafında devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezî idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi için '100 İl 1000 İlçe vizyonunu' Türk kamuoyuna yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. '100 İl 1000 İlçe vizyonumuz', Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz."

"İL YAPILACAK İLÇELER TBMM TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR"

İl statüsüne çıkarılacak ilçelerin belirlenmesinde objektif kriterlerin dikkate alınacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak objektif kriterlere göre il olmasının uygun olacağını düşündüğümüz ilçeler ve ilçe olmasının uygun olacağını değerlendirdiğimiz beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebilecektir."

"BEŞ ANA İLKEYİ MİLLETİMİZİN DİKKATLERİNE SUNMAK İSTİYORUM"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için beş ana ilkeye dikkat çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık. İkincisi, merkezden taşraya devletin bütün unsurlarının uyum, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayacak, hukuki çerçevesi iyi belirlenmiş yetki ve meşruiyet. Üçüncüsü, Türk devlet geleneğinde hukuka ve mevzuata ruhunu üfleyen adalet ve hakkaniyet. Dördüncüsü, kamu yararını merkeze alan, toplumun talep ve beklentilerine, ahlaki-moral duygularını besleyecek şekilde karşılık veren güven ve refah anlayışı. Beşincisi ise değişen dünyanın risk ve tehditlerini bertaraf edecek, imkân ve fırsatlarına hızla adapte olacak şekilde kurumsal sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir."

"KAMU YÖNETİMİNİN DE BÜTÜNÜYLE YENİ SİSTEMLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Projenin, MHP'nin merkezi idare ve mahalli idarelere yönelik iyileştirme önerileri sunan detaylı çalışmasına dayandığını belirten Bahçeli, darbeler, muhtıralar ve kısa süreli koalisyonlarla yaşanan siyasi süreçlerin verimli bir kamu yönetiminin inşasını mümkün kılmadığını söyledi.

2017'deki anayasa değişikliği halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin gerçekleştirildiğini hatırlatan Bahçeli, "Bu adımın berdevamı ve Türkiye'nin 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşabilmesi için Türk idari sisteminin ve kamu yönetiminin de bütünüyle yeni sistemle uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"KANUNİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ZARURET HALİNE GELMİŞTİR"

Kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İdarenin geliştirilmesinin sürekliliği içinde; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli gerçekleşmesi, kamu yararının azami ölçüde tesis edilmesi, yönetimde adil, şeffaf ve demokratik standartlara kavuşulabilmesi, milletimizin talep ve ihtiyaçlarının, çağın gerek ve icaplarının karşılanabilmesi için merkezî yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahallî idarelere uzanan geniş bir yelpazede kanuni düzenlemelerin yapılması zaruret hâline gelmiştir. Bu düzenlemeler, Terörsüz Türkiye süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir."

"BÜYÜYEN, GELİŞEN VE İLERLEYEN TÜRKİYE'NİN İSTİKBAL HAMLESİDİR"

"100 İl 1000 İlçe" projesinin çalışmanın önemli unsurlarından biri olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"100 il ve 1000 ilçe projesi sadece iktisadi, sosyal, beşerî ve benzeri ihtiyaçlardan mürekkep değil; aynı zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı kapsamında büyüyen, gelişen ve ilerleyen Türkiye'nin istikbal hamlesidir. Bu doğrultuda çalışmada istatistiki veriler ile sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlar bir arada değerlendirilmiş, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmüştür. Esas aldığımız ilke ve kriterler ile yapılan düzenlemelerin getireceği fayda, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın büyüme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir."

İdari yapıdaki değişim ihtiyaçlarının büyüme stratejisine uygun ve akılcı şekilde karşılanmasının zorunlu olduğunu dile getiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu anlayışla tarihî müktesebatımız, medeniyet birikimimiz, coğrafyamızın gerçekliği ve milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısır ve aktüel tartışmaların üstünde, siyasetin müşterek iradesiyle gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle kalkınma hedeflerimize ve lider ülke ülkümüze ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İDARİ VİZYONUDUR"

Projenin kamu hizmetlerine yönelik değişen talepleri karşılamayı amaçladığını belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"100 İl 1000 İlçe projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari vizyonudur. Türkiye'nin artan nüfusu, hızlanan şehirleşme süreci, değişen sosyoekonomik yapısı ve çeşitlenen kamu hizmeti talepleri; merkezî yönetim ile mahallî idarelerin teşkilat yapılarının günümüz şartlarına uygun biçimde yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmektedir."