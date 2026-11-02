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Anasayfa Haber Özel TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayının ilk enflasyon açıklaması için geri sayım başladı. TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da duyuracak. Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,20 oldu.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 09:14
TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kira artış oranlarından memur ve emekli maaşlarına, alışveriş harcamalarından ekonomik göstergelere kadar pek çok alanı etkileyen enflasyon rakamları merak ediliyor. Kasım ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konular arasında ise enflasyonun açıklanacağı tarih, saat ve ekonomistlerin beklentileri bulunuyor. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak. Peki, enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Kasım ayı enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte TÜİK enflasyon açıklama tarihi, ekonomistlerin tahminleri ve kira artış oranına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak verilerle birlikte ekim ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre ne kadar değiştiği, yıllık enflasyonun hangi seviyede gerçekleştiği ve 2026 yılının ilk 10 aylık enflasyon tablosu netleşecek.

Vatandaşlar özellikle açıklanacak rakamların kira artış oranlarına ve yıl sonu enflasyon görünümüne nasıl yansıyacağını araştırıyor. TÜİK'in duyurusunun ardından aylık, yıllık ve 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranları da belli olacak.

2026 KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burada iki farklı tarih birbirinden ayrılıyor: Kasım ayında açıklanacak veri ekim ayı enflasyonudur. Kasım ayının kendi enflasyon verisi ise aralık ayında duyurulacak.

TÜİK'in enflasyon takvimine göre:

Ekim 2026 enflasyonu: 3 Kasım 2026 Salı

Kasım 2026 enflasyonu: 3 Aralık 2026 Perşembe

Dolayısıyla 3 Kasım'da açıklanacak rakamlar, ekim ayında tüketici fiyatlarında yaşanan değişimi gösterecek. Kasım ayı boyunca gerçekleşen fiyat değişimleri ise 3 Aralık'ta açıklanacak.

ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon verileri, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. Anadolu Ajansı (AA) Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'ne 21 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 aralığında gerçekleşti.

Ekonomistlerin tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 29,28 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 olarak açıklandı.

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