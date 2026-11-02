Milli Piyango Online'da yer alan oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor. 2 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, haftanın ilk çekilişini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak kazanan numaralar, Joker ve SüperStar bilgileri ile büyük ikramiye tutarı araştırılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da yer alan oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor.

2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

1 - 62 - 69 - 70 - 73 - 78 - Joker 81 - SüperStar 53

BÜYÜK İKRAMİYE VE KAZANAN KATEGORİLERİ

6 Bilen: Devir – 198.405.587,87 TL

5+1 (Joker) Bilen: 0 kişi – 0 TL

5 Bilen: 4 kişi – 665.604,20 TL

4 Bilen: 120 kişi – 22.186,80 TL

3 Bilen: 5.407 kişi – 1.231 TL

2 Bilen: 93.794 kişi – 106,40 TL

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden ilgili çekiliş tarihini seçerek sonuçlara ulaşabilir. Kupondaki numaralar kazandıran sayılarla karşılaştırılabilir; ikramiye tutarı ve kazanılan kategori resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir.

Resmi sonuçlar için: https://www.millipiyangoonline.com/

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