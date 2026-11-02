CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 2 Kasım kazanan numaralar

Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 2 Kasım kazanan numaralar

2 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişin kazanan numaraları, Joker ve SüperStar bilgileri merak ediliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş saati ve resmî sonuç sorgulama ekranı.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 21:54
Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 2 Kasım kazanan numaralar

Milli Piyango Online'da yer alan oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor. 2 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, haftanın ilk çekilişini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak kazanan numaralar, Joker ve SüperStar bilgileri ile büyük ikramiye tutarı araştırılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da yer alan oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da düzenleniyor.

2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

1 - 62 - 69 - 70 - 73 - 78 - Joker 81 - SüperStar 53

BÜYÜK İKRAMİYE VE KAZANAN KATEGORİLERİ

  • 6 Bilen: Devir – 198.405.587,87 TL
  • 5+1 (Joker) Bilen: 0 kişi – 0 TL
  • 5 Bilen: 4 kişi – 665.604,20 TL
  • 4 Bilen: 120 kişi – 22.186,80 TL
  • 3 Bilen: 5.407 kişi – 1.231 TL
  • 2 Bilen: 93.794 kişi – 106,40 TL

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden ilgili çekiliş tarihini seçerek sonuçlara ulaşabilir. Kupondaki numaralar kazandıran sayılarla karşılaştırılabilir; ikramiye tutarı ve kazanılan kategori resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir.

Resmi sonuçlar için: https://www.millipiyangoonline.com/

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir!
"Beklentimiz 400 milyon dolar"
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Silivri'de beklenmedik yüzleşme... İmamoğlu-Sarıgül arasında "sahtekar" kavgası iddiası: Özgür Özel'e arka çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ve Stuttgart tarihte ilk kez rakip oluyor! Galatasaray ve Stuttgart tarihte ilk kez rakip oluyor! 21:46
"Beklentimiz 400 milyon dolar" "Beklentimiz 400 milyon dolar" 21:38
Galatasaray-Stuttgart maçı bilet fiyatları Galatasaray-Stuttgart maçı bilet fiyatları 21:32
Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir! Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir! 21:20
Jong Utrecht - Dordrecht maç bilgileri Jong Utrecht - Dordrecht maç bilgileri 21:02
Galatasaray Stuttgart maçının hakemi kim? Galatasaray Stuttgart maçının hakemi kim? 20:46
Daha Eski
F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam 20:36
İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hoca için zaman yoktu İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hoca için zaman yoktu 20:29
Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız! Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız! 19:00
"G.Saray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" "G.Saray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" 18:48
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! 18:24
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık! Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık! 17:54