TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada bir hafta boyunca süren dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasına giren yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi ve gecenin sonunda yapılan eleme sonucuyla birlikte yarışmaya veda eden isim netleşti. 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde Hasan Alp yarışmaya veda etti. Böylece MasterChef hayallerine devam etmek isteyen yarışmacılardan biri daha yarışmaya veda etmiş oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin karşısına en başarılı tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede son aşamaya kalan isimler arasından elenen yarışmacı belli oldu.

Şeflerin kararıyla MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hasan Alp oldu. Alp'in vedası, hem takım arkadaşları hem de programı takip eden izleyiciler için gecenin en dikkat çeken gelişmesi oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası şekillendi. 31 Ekim Cumartesi akşamı oynanan son takım mücadelesinde Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Tolgahan elde etti.

Haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar şöyleydi:

Nurten

Enes

Şükran

Hasan Alp

Muhammed

Armağan

Eleme gecesinde yarışmacılar, MasterChef'teki yolculuklarını sürdürebilmek için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesi tamamlandı ve yarışmaya veda eden isim açıklandı. MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı HASAN ALP oldu.