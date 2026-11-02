CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel MasterChef kim elendi? 1 Kasım MasterChef'te kim gitti?

MasterChef kim elendi? 1 Kasım MasterChef'te kim gitti?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan 1 Kasım 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, mutfakta kalabilmek için son kez mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim belli oldu. İşte gecenin sonunda yarışmaya veda eden yarışmacı...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 10:22
MasterChef kim elendi? 1 Kasım MasterChef'te kim gitti?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada bir hafta boyunca süren dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasına giren yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi ve gecenin sonunda yapılan eleme sonucuyla birlikte yarışmaya veda eden isim netleşti. 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde Hasan Alp yarışmaya veda etti. Böylece MasterChef hayallerine devam etmek isteyen yarışmacılardan biri daha yarışmaya veda etmiş oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin karşısına en başarılı tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede son aşamaya kalan isimler arasından elenen yarışmacı belli oldu.

Şeflerin kararıyla MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hasan Alp oldu. Alp'in vedası, hem takım arkadaşları hem de programı takip eden izleyiciler için gecenin en dikkat çeken gelişmesi oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası şekillendi. 31 Ekim Cumartesi akşamı oynanan son takım mücadelesinde Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Tolgahan elde etti.

Haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar şöyleydi:

  • Nurten
  • Enes
  • Şükran
  • Hasan Alp
  • Muhammed
  • Armağan

Eleme gecesinde yarışmacılar, MasterChef'teki yolculuklarını sürdürebilmek için mücadele etti.

MasterChef Nurten kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Hasan Alp kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Muhammed Yahya kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesi tamamlandı ve yarışmaya veda eden isim açıklandı. MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı HASAN ALP oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri!
Yeni teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nden!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nden! Yeni teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nden! 10:20
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... 09:47
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle 09:09
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 09:00
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! 08:50
Juventus evinde iki golle kazandı! Juventus evinde iki golle kazandı! 00:41
Daha Eski
Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! 00:41
Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! 00:41
Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! 00:41
Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! 00:41
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:41
"Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" "Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" 00:41