TV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 1 Kasım 2026 Pazar akşamı Cem Öğretir'in sunumuyla ekranlara geldi. Yarışmanın 1 milyon TL değerindeki sorusunda İrlanda'nın dil çeşitliliği konu edildi. İngilizce ve İrlandacadan sonra ülkede en yaygın kullanılan dilin hangisi olduğu soruldu. Peki, İrlanda'da İngilizce ve İrlandacadan sonra en fazla konuşulan dil hangisidir? Galce, Lehçe, İskoçça veya İspanyolca mı? İşte doğru cevap ve sorunun ayrıntıları...

İRLANDA'DA İNGİLİZCE VE İRLANDACADAN SONRA EN FAZLA KONUŞULAN DİL HANGİSİDİR?

A) Galce

B) Lehçe

C) İskoçça

D) İspanyolca

Doğru cevap: B – LEHÇE (POLONYACA)

Yarışmada sorulan 1 milyon TL değerindeki sorunun doğru yanıtı Lehçe oldu. Polonya'nın resmî dili olan Lehçe, İrlanda'da İngilizce ve İrlandaca dışındaki en yaygın konuşulan dil olarak öne çıkıyor.

İrlanda Merkezi İstatistik Ofisinin (CSO) 2022 nüfus sayımı verilerine göre ülkede 123 bin 968 kişi evinde Lehçe konuştuğunu bildirdi. Bu sayı, ülkede konuşulan diğer yabancı dillerin üzerinde bulunuyor.

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İRLANDA'DA NEDEN LEHÇE KONUŞULUYOR?

İrlanda'da Lehçenin yaygın olarak konuşulmasının başlıca nedenlerinden biri, ülkede yaşayan Polonya kökenli nüfus. Özellikle Polonya'nın 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katılmasının ardından İrlanda'ya yönelik iş gücü hareketliliği, Lehçe konuşan nüfusun artmasında etkili oldu.

İrlanda'nın 2022 nüfus sayımında Lehçe, İngilizce ve İrlandaca dışında evlerde en fazla konuşulan dil olarak kaydedildi. Lehçeyi Rumence, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce izledi.

İRLANDA'DA EN ÇOK KONUŞULAN YABANCI DİLLER HANGİLERİ?

İrlanda Merkezi İstatistik Ofisinin 2022 nüfus sayımı verilerine göre evlerde İngilizce ve İrlandaca dışında en yaygın konuşulan diller şöyle sıralandı:

Dil ve Konuşan kişi sayısı;

Lehçe - 123.968

Rumence - 57.383

Fransızca - 51.568

İspanyolca - 48.113

Portekizce - 43.985

İRLANDA'NIN RESMÎ DİLLERİ NELER?

İrlanda'nın iki resmî dili bulunuyor: İrlandaca ve İngilizce. Ülkede İrlandaca birinci resmî dil, İngilizce ise ikinci resmî dil statüsünde yer alıyor. Günlük yaşamda İngilizce yaygın olarak kullanılıyor.

Lehçe ise İrlanda'nın resmî dillerinden biri değil. Ülkede yaşayan Polonya kökenli nüfusun etkisiyle en yaygın yabancı dil konumunda bulunuyor.