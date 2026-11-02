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Anasayfa Haber Özel İETT açık artırmasında hangi ürün yoktu? Milyoner sorusu cevabı

İETT açık artırmasında hangi ürün yoktu? Milyoner sorusu cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de Mustafa Arda Işık'a yöneltilen 500 bin TL'lik İETT sorusu gündeme geldi. Haziran 2026'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların açık artırmayla satıldığı organizasyonla ilgili soruda dört seçenek yer aldı. Peki, satışa çıkarılmayan ürün hangisi?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 20:11 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 20:19
İETT açık artırmasında hangi ürün yoktu? Milyoner sorusu cevabı

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 Kasım 2026 Pazar günkü bölümünde dikkat çeken sorulardan biri İETT'nin düzenlediği açık artırmayla ilgili oldu. Yarışmacı Mustafa Arda Işık'ın karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki soruda, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar konu edildi. Peki, İETT açık artırmasında hangi ürün yoktu? Elektrikli süpürge, davul fırın, akvaryum ve dron seçeneklerinden hangisi doğru? İşte 500 bin TL'lik sorunun cevabı ve müzayedeye ilişkin ayrıntılar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 500 BİN TL'LİK İETT SORUSU

Yarışmacı Mustafa Arda Işık'a yöneltilen 500 bin TL değerindeki soru, İETT'nin Haziran 2026'da gerçekleştirdiği bulunmuş eşya açık artırmasını konu aldı. Yarışmada, müzayedede satışa çıkarılan ürünler arasında bulunmayan eşyanın hangisi olduğu soruldu.

SORU: "İETT'nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşya için Haziran 2026'da yaptığı açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında hangisi yer almamıştır?"

  • A) Elektrikli süpürge
  • B) Davul fırın
  • C) Akvaryum
  • D) Dron

İETT AÇIK ARTIRMASINDA HANGİ ÜRÜN YOKTU?

DOĞRU CEVAP: C) AKVARYUM

Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL'lik İETT sorusunun doğru cevabı C şıkkı, akvaryum olarak aktarıldı. İETT'nin Haziran 2026 açık artırmasıyla ilgili haberlerde elektrikli süpürge, davul fırın ve dron gibi dikkat çekici eşyalar yer alırken akvaryum doğru yanıt olarak öne çıktı.

İETT'nin yayımladığı resmî genel satış listesinde dron açıkça bulunuyor. Küçük ev aletleri ise ayrı bir grup olarak gösteriliyor. Akvaryum, yayımlanan genel listede yer almıyor.

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İETT AÇIK ARTIRMASINDA KAÇ EŞYA SATILDI, NE KADAR GELİR ELDE EDİLDİ?

16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen müzayedede satışa sunulan 7 bin 566 eşyanın 7 bin 443'ü alıcı buldu. Toplam 21 ürün grubundan 20'sinin satışı gerçekleştirilirken bir grup için teklif verilmedi.

Açık artırmanın sonunda 1 milyon 366 bin TL gelir elde edildi. Demirören Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre satışı gerçekleşmeyen grupta 123 cep telefonu bulunuyordu. Bu ürün grubuna 740 bin TL değer biçilmesine rağmen alıcı çıkmadı.

İETT AÇIK ARTIRMASINDA HANGİ EŞYALAR SATIŞA ÇIKARILDI?

İETT'nin Karaköy'deki müzayedesinde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kulaklıklar, gözlükler, saatler ve çeşitli elektronik cihazlar yer aldı. Ayrıca motosiklet kaskları, olta takımları, müzik aletleri ve el aletleri de satışa sunuldu.

DHA'nın 16 Haziran tarihli haberinde dikkat çeken eşyalar arasında davul fırın, elektrikli ısıtıcı ve el süpürgesi de sayıldı. İETT'nin resmî listesinde ise bir adet dronun satışa çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

İETT'DE UNUTULAN EŞYALAR NASIL GERİ ALINIR?

İETT araçlarında eşyalarını unutan yolcular, aynı gün ilgili hattın bağlı olduğu işletme amirliğine başvurabiliyor. Ayrıca ALO 153 üzerinden kayıp eşya bildirimi oluşturulabiliyor.

Sonraki günlerde İETT'nin resmî internet sitesindeki bulunmuş eşya formu, e-Devlet veya 0212 372 32 43 numaralı telefon aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Sahiplerine ulaşılamayan ve yasal muhafaza süresi dolan eşyalar ise İETT'nin ilgili yönergesi çerçevesinde değerlendiriliyor.

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