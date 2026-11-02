İstanbul'da kasım ayının ilk günlerinde etkisini gösteren yağışlı hava, yeni haftanın gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı güncel tahminlerde 3 Kasım Salı ve sonraki günler için sağanak beklentisi dikkat çekiyor. Sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi beklenirken vatandaşlar günlük planları için hava tahminlerine odaklandı. Peki, İstanbul yarın hava durumu nasıl olacak? 3 Kasım Salı yağmur var mı? İstanbul'da sağanak ne zaman sona erecek? Beş günlük hava tahmininde hangi günler yağışlı? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 19 derece olması öngörülürken gün içerisinde bulutlu gökyüzünün hâkim olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık değerlendirmede de salı ve çarşamba günleri sağanak beklentisine dikkat çekildi. Yağışlı sistemin hafta içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

3 KASIM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da salı günü yağmur ihtimali bulunuyor. Güncel saatlik tahmine göre öğle saatlerine kadar bulutlu hava öne çıkarken özellikle 14.00-16.00 arasında yağmur geçişlerinin görülme olasılığı artıyor.

Öğleden sonra sıcaklığın 19-20 dereceye yaklaşması, akşam saatlerinde ise 16 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Yağışın kentteki bütün ilçelerde aynı saatlerde ve aynı şiddette etkili olması beklenmiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR HANGİ GÜN BİTECEK?

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. MGM verilerine göre kent merkezinde sıcaklıkların en düşük 13, en yüksek 17 derece olması beklenirken yağışların gün içerisinde aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe günü de sağanak ihtimali devam ediyor. 6 Kasım Cuma günü çok bulutlu havaya geçilmesi beklenirken cumartesi günü yeniden yağmur tahmin ediliyor. Bu nedenle yağışlı sistemin hafta boyunca tamamen etkisini kaybedeceği söylenemiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3-7 Kasım tarihli İstanbul merkez tahminleri şöyle:

3 Kasım Salı: Sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 14, en yüksek 19 derece.

4 Kasım Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 13, en yüksek 17 derece.

5 Kasım Perşembe: Sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 12, en yüksek 14 derece.

6 Kasım Cuma: Çok bulutlu. En düşük sıcaklık 9, en yüksek 13 derece.

7 Kasım Cumartesi: Sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 9, en yüksek 12 derece.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında 3 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'taki mücadele öncesinde İstanbul'da sağanak yağış tahmini bulunuyor.