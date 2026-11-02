2027 Ocak memur zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Anadolu Ajansı Finans ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yayımlanan enflasyon beklentileri, memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alabileceği maaş artışlarına ilişkin farklı senaryolar ortaya koydu. Milyonlarca kamu çalışanının gözü yılın kalan enflasyon rakamlarına çevrilirken 2027 Ocak memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek, enflasyon farkı oluştu mu? İşte ayrıntılar...

2027 OCAK MEMUR ZAMMI TAHMİNİ NE KADAR?

2027 Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışının yüzde 8,02 ile yüzde 8,39 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Bu oranlar, üç farklı enflasyon beklenti anketine dayanan tahmini senaryoları yansıtıyor.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 8,02, AA Finans anketine göre yüzde 8,03 ve FKB anketine göre yüzde 8,39 oranında zam oluşabileceği öngörülüyor. Kesin zam oranı ise 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyonu tamamlandığında belli olacak.

2027 MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?

2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ilk altı ayında alacağı zam oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Bu artışa, koşulların oluşması hâlinde enflasyon farkı da eklenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026'nın ikinci yarısındaki toplu sözleşme artışı yüzde 7 olarak uygulanıyor. Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki toplam enflasyonun yüzde 7'yi aşması hâlinde aşan kısım, hesaplama yöntemi doğrultusunda Ocak 2027 maaşlarına yansıyacak.

2027 OCAK MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre 2026 yılının temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayında birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 5,57 oldu.

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının oluşması, altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşmasına bağlı. TCMB anketine dayalı senaryoda yaklaşık yüzde 2,88, AA Finans hesabında yüzde 2,89 ve FKB tahmininde yüzde 3,22 enflasyon farkı oluşabileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2027 OCAK AYINDA KAÇ TL OLACAK?

Temmuz 2026 itibarıyla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni yıl zammının tahminlerdeki oranlarda gerçekleşmesi durumunda bu tutarın 75 bin TL'yi aşması bekleniyor.

TCMB anketinden hesaplanan yüzde 8,02 zam senaryosunda en düşük memur maaşı yaklaşık 75 bin 856 TL, AA Finans'ın yüzde 8,03 hesabında 75 bin 863 TL ve FKB'nin yüzde 8,39 senaryosunda 76 bin 116 TL seviyesine ulaşabilecek. Bu rakamlar kesinleşmiş maaşlar değil, mevcut tutar üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar.

2027 OCAK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2026 döneminde en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL seviyesinde açıklandı. Memur emeklilerinin Ocak 2027 maaşları da toplu sözleşme artışı ve oluşabilecek enflasyon farkına göre yeniden hesaplanacak.

Yüzde 8,02'lik tahminde en düşük memur emeklisi aylığı yaklaşık 34 bin 55 TL'ye, yüzde 8,39'luk senaryoda ise 34 bin 172 TL'ye yükselebilecek. Maaşların kesin tutarı yıl sonu enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.

Memurlar.Net

2027 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 Ocak memur zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. TÜİK, ekim ayı enflasyonunu 3 Kasım 2026 Salı günü açıklayacak.

Aralık ayına ait enflasyonun Ocak 2027'de açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam TÜFE artışı kesinleşecek. Böylece memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme artışına eklenecek fark hesaplanabilecek.

TCMB VE AA FİNANS ENFLASYON TAHMİNLERİ

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak kaydedildi. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette bu oran yüzde 29,64, FKB'nin araştırmasında ise yüzde 30,06 olarak ölçüldü.

Bu beklentilerden hareketle 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyonunun yaklaşık yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasında olabileceği hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin değişmesi, Ocak 2027 için yapılan zam hesaplarını da doğrudan etkileyecek.