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Anasayfa Haber Özel 2027 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10,45 hesabı!

2027 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10,45 hesabı!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş zammı için yeni tahminler gündeme geldi. Üç ayrı anketin sonuçlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasında zam alabileceği hesaplanıyor.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 10:35
2027 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10,45 hesabı!

2027 yılına yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gündeminde ocak ayında yapılacak maaş artışı bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak. 2027 emekli zammı yüzde kaç olacak? Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması beklenen zam oranları ve son tahminler...

EMEKLİLERE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

2027 Ocak dönemi için açıklanan anket beklentileri farklı senaryolar oluşturuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak kaydedildi. Bu tahmin üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08 zam hesabı yapılıyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI FARKLI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme hükümleri dikkate alınıyor. Enflasyon farkının oluşması halinde bu fark, toplu sözleşme zammına ekleniyor.

Mevcut anketlere göre memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak döneminde yüzde 8,02 ile yüzde 8,39 arasında artış alabileceği hesaplanıyor. Bu oranlar da yıl sonu enflasyon tahminlerine bağlı olarak değişebilir.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

2027 Ocak emekli zammının kesinleşmesi için 2026 yılının temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından altı aylık dönemin ilk üç aylık kısmı için yüzde 5,57'lik birikimli artış hesaplandı. Ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla altı aylık toplam enflasyon ortaya çıkacak. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verisini 2027 Ocak ayının başında açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Mevcut anket tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasında zam hesaplanıyor.

SSK EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK emeklilerinin ocak zammı, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Mevcut tahminler yüzde 10'un üzerinde bir artışa işaret ediyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur emeklilerinin de altı aylık enflasyon oranına göre zam alması bekleniyor. Anketlerdeki tahminler yüzde 10,08-10,45 aralığında bulunuyor.

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