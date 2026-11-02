2026-2027 kış sezonu öncesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih yaklaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen düzenlemeye göre şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar için beş aylık zorunlu dönem uygulanacak. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2026? Kış lastiği takmama cezası kaç TL, özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu ve uygulama ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

2026 yılında zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım Pazar günü başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık'tan 15 Kasım'a çekilmişti.

Yeni takvim kapsamında zorunlu kullanım süresi dört aydan beş aya çıkarıldı. Böylece şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar için kış lastiği dönemi kasım ayının ortasında başlayacak.

2026 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2027 Perşembe günü sona erecek. Uygulama 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 arasındaki beş aylık dönemi kapsayacak.

Valilikler, illerin hava ve iklim koşullarını dikkate alarak belirlenen sürenin öncesinde ve sonrasında birer aya kadar uzatma yapabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları şehirdeki güncel valilik kararlarını da takip etmeleri gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçlar, ilgili mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.

Araç türüne göre kış lastiğinin takılması gereken dingiller farklılık gösterebiliyor. Kamyonet, minibüs ve zorunluluk kapsamındaki otomobillerin bütün lastiklerinde uygunluk şartı aranırken ağır vasıtalarda ilgili teknik düzenlemeler geçerli oluyor

ÖZEL ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller, şehirlerarası ticari taşımacılığa yönelik genel kış lastiği zorunluluğu kapsamında bulunmuyor. Ancak valilikler il sınırları içerisindeki uygulamaya ilişkin hava ve iklim koşullarına göre karar alabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel otomobil sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor. Özellikle sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastikleri, yol tutuşu bakımından önem taşıyor.

2026 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI KAÇ TL?

2026 yılında zorunlu olmasına rağmen kış lastiği kullanmamanın idari para cezası 6.000 TL olarak uygulanıyor. Bu yaptırım, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde yapılan düzenlemeye dayanıyor.

Kanuna göre ceza, kurallara uymayan aracın işletenine uygulanıyor. Denetimlerde uygun lastiği bulunmayan araçların, lastiklerini değiştirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmesine izin verilebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI İNDİRİMLİ NE KADAR?

6.000 TL tutarındaki kış lastiği cezası, yasal ödeme süresi içerisinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirimle 4.500 TL'ye düşüyor. Böylece erken ödeme hakkından yararlananlar için 1.500 TL indirim uygulanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığına göre trafik idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. İndirimli ödeme koşulları da bu süre üzerinden değerlendiriliyor.

KIŞ LASTİĞİ YERİNE ZİNCİR TAKILIR MI?

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamındaki araçların yalnızca zincir kullanması yeterli sayılmıyor. Araçta patinaj zinciri bulundurulması veya kullanılması, uygun kış lastiği takma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Zincir, özellikle kar ve buzlanmanın yoğun olduğu yol koşullarında ek güvenlik amacıyla kullanılabiliyor. Bakanlık ayrıca sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanlarla kış şartlarına hazırlıklı olmalarını öneriyor.

DÖRT MEVSİM LASTİK KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?

Dört mevsim lastiklerin zorunlu kış lastiği uygulamasında kullanılabilmesi için mevzuattaki teknik şartları karşılaması gerekiyor. Yalnızca dört mevsim adıyla satılması, lastiğin otomatik olarak kış lastiği kabul edileceği anlamına gelmiyor.

Lastiğin üzerindeki M+S ve kar tanesi gibi işaretler ile diş derinliği şartları değerlendirmede önem taşıyor. Sürücülerin lastik üzerindeki işaretleri ve ilgili teknik özellikleri kontrol etmesi gerekiyor.