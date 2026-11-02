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Anasayfa Haber Özel 2026 emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?

2026 emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?

2026 emlak vergisi ikinci taksit ödeme dönemi kasım ayıyla birlikte başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri için son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Peki, emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? Ödemelerin gecikmesi durumunda ne olur, kimler muafiyetten yararlanabilir?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 16:47
2026 emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?

2026 yılı emlak vergisi 2. taksit ödeme dönemi 1 Kasım itibarıyla başladı. Ev, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren vergi ödemeleri için son tarih yaklaşırken ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı da gündeme geldi. Emlak vergisi ne zaman ödenir, ikinci taksit son ödeme tarihi hangi gün? Emlak vergisi e-Devlet üzerinden ödenir mi, kimler vergiden muaf tutulur? İşte ayrıntılar...

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığının 2026 vergi takvimine göre emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım Pazar günü başladı. Mükellefler, kasım ayı boyunca taşınmazlarına ilişkin vergi borçlarını ödeyebilecek.

Emlak vergisi yıllık olarak iki eşit taksitte ödenebiliyor. Birinci taksit mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksit ise kasım ayında yatırılıyor.

VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI

2026 EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 30 Kasım 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Vergi takvimine göre bu tarihe kadar ikinci taksit borçlarının ödenmesi gerekiyor.

Ödemelerini süresi içerisinde tamamlamayan mükelleflerin geciken borçlarına gecikme zammı uygulanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının güncel açıklamasında aylık gecikme zammı oranı yüzde 3,7 olarak belirtiliyor. Ay kesirleri için hesaplama günlük yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, taşınmazın kayıtlı olduğu belediye üzerinden ödeniyor. Mülk sahipleri belediyelerin veznelerine başvurarak ödeme yapabildiği gibi belediyelerin resmî internet sitelerindeki elektronik tahsilat hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

e-Devlet üzerinden belediyelerin sunduğu borç sorgulama ve ödeme hizmetlerine erişmek de mümkün. Ancak çevrim içi ödeme seçenekleri belediyeye göre değişebildiğinden işlem öncesinde ilgili belediyenin sunduğu hizmetlerin kontrol edilmesi gerekiyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİ

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinde belirli koşulları karşılayan kişiler için sıfır oranlı bina vergisi uygulaması bulunuyor. Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve diğer şartları sağlayan bazı mükellefler bu haktan yararlanabiliyor.

Hiçbir geliri bulunmayanlar, geliri yalnızca ilgili sosyal güvenlik aylığından oluşan emekliler, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri uygulama kapsamında yer alıyor. Muafiyet her konut sahibi için otomatik olarak geçerli değil; gerekli şartların sağlanması ve belediyeye uygun başvurunun yapılması gerekiyor.

2026 EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisi hesaplanırken taşınmazın vergi değeri, kullanım türü ve bulunduğu yer dikkate alınıyor. Büyükşehir belediyesi sınırları ve ilgili mücavir alanlarda vergi oranları diğer bölgelere göre iki kat uygulanıyor.

Normal oranlar konutlarda binde 1, iş yerlerinde binde 2, arsalarda binde 3 ve arazilerde binde 1 olarak belirleniyor. Büyükşehirlerde bu oranlar sırasıyla binde 2, binde 4, binde 6 ve binde 2 oluyor.

Emlak vergisi borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin borç sorgulama ekranını kullanabiliyor. Belediye kayıtlarındaki tahakkuk bilgileri üzerinden ödenmesi gereken tutar ve varsa geçmiş dönem borçları kontrol edilebiliyor.

Sıfır oranlı emlak vergisi hakkından yararlanmak isteyenlerin ise konutun büyüklüğü, mülkiyet durumu ve gelir şartlarını değerlendirmesi gerekiyor. Yazlık olarak kullanılan konutlar için bu uygulamadan yararlanılamıyor. Şartları taşıyan kişiler gerekli beyan ve belgelerle ilgili belediyeye başvurabiliyor.

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