CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel 2 Kasım 2026: En son nerede deprem oldu, şiddeti kaç?

2 Kasım 2026: En son nerede deprem oldu, şiddeti kaç?

Türkiye ve çevresinde 2 Kasım Pazartesi günü meydana gelen depremler, AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına yansıdı. Akşam saatlerinde yaşanan sarsıntılar sonrası "En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde ve hangi illerde deprem meydana geldi?" soruları gündeme geldi.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 22:38
2 Kasım 2026: En son nerede deprem oldu, şiddeti kaç?

Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı kayıtlarda Akdeniz, Osmaniye, Adana, Yalova ve çevresindeki sismik hareketlilik dikkat çekti. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Osmaniye'de deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi? Akdeniz'deki deprem nerede yaşandı? İşte ayrıntılar ve 2 Kasım AFAD-Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.58.06'da Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise saat 20.58.04'te Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı mevkisindeki sarsıntıyı 4,0 ML ve 3,9 Mw büyüklüğünde bildirdi. Kandilli'nin ilk verilerinde depremin derinliği 5 kilometre olarak yer aldı.

AKDENİZ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın 2 Kasım verilerine göre saat 19.49.15'te Akdeniz'de 5,1 Mw büyüklüğünde deprem kaydedildi. Merkez üssü Datça'ya yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta gösterilen sarsıntının derinliği 9,07 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi aynı saatte Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,8 ML ve 4,9 Mw, derinliğini ise 18 kilometre olarak bildirdi. Böylece iki kurumun deprem büyüklüğü ve derinlik ölçümlerinde farklılık görüldü.

AFAD SON DEPREMLER 2 KASIM 2026

AFAD'ın 2 Kasım Pazartesi akşamı yayımladığı kayıtlarda şu depremler öne çıktı:

- 21.11: Gürcistan, Ninotsminda – 2,0 ML

- 21.01: Osmaniye, Kadirli – 2,6 ML

- 20.58: Osmaniye, Sumbas – 4,2 Mw

- 20.49: Çanakkale, Gelibolu – 1,9 ML

- 20.04: Yalova, Çınarcık açıkları – 1,4 ML

- 19.49: Akdeniz – 5,1 Mw

- 19.07: Kütahya, Simav – 1,2 ML

- 18.36: Ege Denizi – 2,5 ML

- 18.27: Manisa, Kırkağaç – 1,4 ML

- 17.43: Balıkesir, Sındırgı – 1,2 ML

- 17.26: Ankara, Bala – 1,3 ML

- 15.57: Adana, Saimbeyli – 2,8 ML

- 15.24: Akdeniz – 3,3 ML

Bu bilgiler, AFAD'ın çevrim içi son depremler kayıtlarında yer alıyor. Liste, yeni sarsıntılar ve ölçüm güncellemelerine bağlı olarak değişebiliyor.

AFAD Deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Paylaşılan Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 2 Kasım'da öne çıkan sarsıntılar şöyle:

- 21.01: Akoluk-Feke (Adana) – 2,6 ML

- 20.58: Akçalıuşağı-Kozan (Adana) – 4,0 ML

- 20.04: Çınarcık açıkları (Yalova) – 1,4 ML

- 19.49: Girit Adası açıkları (Akdeniz) – 4,8 ML

- 18.36: Ege Denizi – 2,8 ML

- 17.56: Halhalca-İnegöl (Bursa) – 1,7 ML

- 15.57: Karakuyu-Saimbeyli (Adana) – 2,7 ML

- 10.32: Yemişli-Simav (Kütahya) – 2,1 ML

- 08.31: Ahmetadil-Akyurt (Ankara) – 2,5 ML

- 07.22: Yeniler-Simav (Kütahya) – 2,6 ML

Kandilli'nin listesinde yer alan ölçümler ilksel nitelikte. Depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleri, yapılabilecek yeni analizlerin ardından güncellenebilir.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Beklentimiz 400 milyon dolar"
F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Silivri'de beklenmedik yüzleşme... İmamoğlu-Sarıgül arasında "sahtekar" kavgası iddiası: Özgür Özel'e arka çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ve Stuttgart tarihte ilk kez rakip oluyor! Galatasaray ve Stuttgart tarihte ilk kez rakip oluyor! 21:46
"Beklentimiz 400 milyon dolar" "Beklentimiz 400 milyon dolar" 21:38
Galatasaray-Stuttgart maçı bilet fiyatları Galatasaray-Stuttgart maçı bilet fiyatları 21:32
Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir! Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir! 21:20
Jong Utrecht - Dordrecht maç bilgileri Jong Utrecht - Dordrecht maç bilgileri 21:02
Galatasaray Stuttgart maçının hakemi kim? Galatasaray Stuttgart maçının hakemi kim? 20:46
Daha Eski
F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam 20:36
İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hoca için zaman yoktu İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hoca için zaman yoktu 20:29
Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız! Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız! 19:00
"G.Saray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" "G.Saray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" 18:48
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! 18:24
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık! Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık! 17:54