Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı kayıtlarda Akdeniz, Osmaniye, Adana, Yalova ve çevresindeki sismik hareketlilik dikkat çekti. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Osmaniye'de deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi? Akdeniz'deki deprem nerede yaşandı? İşte ayrıntılar ve 2 Kasım AFAD-Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.58.06'da Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise saat 20.58.04'te Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı mevkisindeki sarsıntıyı 4,0 ML ve 3,9 Mw büyüklüğünde bildirdi. Kandilli'nin ilk verilerinde depremin derinliği 5 kilometre olarak yer aldı.

AKDENİZ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın 2 Kasım verilerine göre saat 19.49.15'te Akdeniz'de 5,1 Mw büyüklüğünde deprem kaydedildi. Merkez üssü Datça'ya yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta gösterilen sarsıntının derinliği 9,07 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi aynı saatte Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,8 ML ve 4,9 Mw, derinliğini ise 18 kilometre olarak bildirdi. Böylece iki kurumun deprem büyüklüğü ve derinlik ölçümlerinde farklılık görüldü.

AFAD SON DEPREMLER 2 KASIM 2026

AFAD'ın 2 Kasım Pazartesi akşamı yayımladığı kayıtlarda şu depremler öne çıktı:

- 21.11: Gürcistan, Ninotsminda – 2,0 ML

- 21.01: Osmaniye, Kadirli – 2,6 ML

- 20.58: Osmaniye, Sumbas – 4,2 Mw

- 20.49: Çanakkale, Gelibolu – 1,9 ML

- 20.04: Yalova, Çınarcık açıkları – 1,4 ML

- 19.49: Akdeniz – 5,1 Mw

- 19.07: Kütahya, Simav – 1,2 ML

- 18.36: Ege Denizi – 2,5 ML

- 18.27: Manisa, Kırkağaç – 1,4 ML

- 17.43: Balıkesir, Sındırgı – 1,2 ML

- 17.26: Ankara, Bala – 1,3 ML

- 15.57: Adana, Saimbeyli – 2,8 ML

- 15.24: Akdeniz – 3,3 ML

Bu bilgiler, AFAD'ın çevrim içi son depremler kayıtlarında yer alıyor. Liste, yeni sarsıntılar ve ölçüm güncellemelerine bağlı olarak değişebiliyor.

AFAD Deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Paylaşılan Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 2 Kasım'da öne çıkan sarsıntılar şöyle:

- 21.01: Akoluk-Feke (Adana) – 2,6 ML

- 20.58: Akçalıuşağı-Kozan (Adana) – 4,0 ML

- 20.04: Çınarcık açıkları (Yalova) – 1,4 ML

- 19.49: Girit Adası açıkları (Akdeniz) – 4,8 ML

- 18.36: Ege Denizi – 2,8 ML

- 17.56: Halhalca-İnegöl (Bursa) – 1,7 ML

- 15.57: Karakuyu-Saimbeyli (Adana) – 2,7 ML

- 10.32: Yemişli-Simav (Kütahya) – 2,1 ML

- 08.31: Ahmetadil-Akyurt (Ankara) – 2,5 ML

- 07.22: Yeniler-Simav (Kütahya) – 2,6 ML

Kandilli'nin listesinde yer alan ölçümler ilksel nitelikte. Depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleri, yapılabilecek yeni analizlerin ardından güncellenebilir.