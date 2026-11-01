Türkiye'de milyonlarca sosyal medya kullanıcısını ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Instagram, TikTok ve X gibi sosyal ağlarda yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Yeni hesap açacak kullanıcılar ile mevcut hesabı bulunanlar için farklı uygulama takvimleri belirlendi. Peki, sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılır, e-Devlet yaş doğrulama ekranı nerede? Yaş doğrulama belirteci nasıl alınır? Sosyal medya yaş doğrulaması için son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya yaş doğrulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital yaş doğrulama belirteciyle gerçekleştirilecek. Kullanıcılar, sosyal medya hesabı açarken yaşlarını doğrulamak amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetten yararlanacak.

Yönetmeliğin 7. maddesine göre yaş doğrulama işleminin temel aşamaları şöyle:

Kullanıcı, resmî e-Devlet Kapısı'na veya e-Devlet mobil uygulamasına güvenli şekilde giriş yapacak. Siber Güvenlik Başkanlığının yaş doğrulama belirteci oluşturma hizmetine erişecek. Kimlik doğrulaması sonrasında yaş durumunu gösteren dijital belirteci oluşturacak. Oluşturulan belirteci, hesap açmak istediği sosyal medya platformunun ilgili doğrulama alanına yükleyecek. Sosyal medya platformu belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu belirleyecek.

Bu işlemin ardından kullanıcı, yaş grubuna uygun hesap oluşturma şartlarını karşılaması halinde platforma erişebilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı, kullanıcıların izleyeceği ayrıntılı teknik adımların aşamalı olarak duyurulacağını açıkladı.

E-DEVLET SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Sosyal medya yaş doğrulama düzenlemesi 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Doğrulama işlemlerinin yalnızca resmî e-Devlet Kapısı veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılacağı açıklandı.

Ancak e-Devlet'teki yaş doğrulama hizmetinin doğrudan işlem bağlantısı ve kullanıcılara gösterilecek kesin ekran adımları bağımsız olarak doğrulanamadı. Siber Güvenlik Başkanlığı, sistemin teknik işleyişine ilişkin ayrıntıların resmî kanallardan paylaşılacağını bildirdi. Bu nedenle henüz doğrulanmamış bağlantıların yaş doğrulama ekranı olarak kullanılması önerilmiyor.

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medya yaş doğrulaması 1 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte sosyal ağlarda hesap oluşturacak kullanıcılar için yaş doğrulaması zorunlu hale getirildi.

Uygulamanın ilk aşaması yeni açılacak hesapları kapsıyor. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış hesaplar için ise ayrı bir geçiş süresi tanındı. Böylece mevcut kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini belirlenen son tarihe kadar tamamlayabilmesi sağlandı.

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA SON TARİHİ NE ZAMAN?

Mevcut sosyal medya hesapları için yaş doğrulamasında son tarih 31 Mart 2027 Çarşamba olarak belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcılarının, daha önce yaş doğrulama belirteciyle doğrulanmamış hesapların işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.

Bu nedenle mevcut Instagram, TikTok ve X kullanıcılarının tamamının 1 Kasım günü yaş doğrulama işlemi yapması gerekmiyor. Ancak hesapların belirtilen geçiş süresi içinde doğrulanması zorunlu olacak.

YAŞ DOĞRULAMA BELİRTECİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Yaş doğrulama belirteci, sosyal medya kullanıcısının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını gösteren ve e-Devlet üzerinden oluşturulan dijital doğrulama bilgisidir. Bu belirteç, kullanıcının açık kimlik bilgilerini sosyal medya şirketine aktarmadan yaş grubunun kontrol edilmesini sağlayacak.

Sistemde belirteç yalnızca iki yaş eşiğine ilişkin bilgi içerecek: Kullanıcının 15 yaşını tamamlayıp tamamlamadığı ve 15 yaşını tamamladıysa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı. Ad, soyad, doğum tarihi veya T.C. kimlik numarası gibi bilgiler belirteç üzerinden sosyal medya platformuna iletilmeyecek.

INSTAGRAM, TIKTOK VE X YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Instagram, TikTok ve X gibi Türkiye'den erişilebilen sosyal ağ sağlayıcıları yeni yaş doğrulama yükümlülüğünün kapsamına giriyor. Bu platformlarda hesap açmak isteyen kullanıcıların yaş durumları, e-Devlet üzerinden oluşturulacak belirteçle doğrulanacak.

Bununla birlikte her platformun kullanıcı arayüzünde yaş doğrulama alanını nasıl göstereceğine ilişkin ayrıntılar henüz ayrı ayrı doğrulanmış değil. Platformlar, yaş doğrulama belirtecini kontrol etmekle ve kullanıcıların yaş grubuna uygun hizmet sunmakla yükümlü olacak.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI KAÇ OLDU? 15 YAŞ ALTI HESAP AÇABİLECEK Mİ?

Yeni düzenlemeyle sosyal medya hesabı açabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yaş doğrulamasında 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların yeni hesap oluşturma talepleri kabul edilmeyecek.

15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar ise sosyal medya hesabı açabilecek. Bununla birlikte bu yaş grubundaki çocuklar için daha yüksek gizlilik standartları ve kullanım sınırlamaları uygulanacak.

15-17 YAŞ ARASI SOSYAL MEDYA KULLANABİLECEK Mİ?

Evet. 15 yaşını dolduran ancak henüz 18 yaşına ulaşmayan çocuklar sosyal medya kullanabilecek. Ancak bu kullanıcıların hesapları, yönetmelikte belirlenen çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kapsamında değerlendirilecek.

Bu yaş grubundaki hesaplarda uygulanacak kurallardan bazıları şöyle:

Hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve herkese açık hesap seçeneği sunulmayacak.

Canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek.

Kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek.

Yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplardan mesaj alınabilecek.

Takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılara gösterilmeyecek.

Başka kullanıcılara hesap önerilmesi sınırlandırılacak.

Bağımlılık oluşturabilecek bazı kullanım özelliklerine izin verilmeyecek.

Düzenleme, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasını ve yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşmalarını amaçlıyor.

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI YAPILMAZSA HESAP KAPANIR MI?

Yönetmeliğe göre mevcut hesapların yaş doğrulamasının 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Yaşı 15'in altında olduğu tespit edilen çocukların hesapları, kullanıcıya bilgi verilerek kapatılacak.

Yaş doğrulamasını gerçekleştirmeyen diğer kullanıcılar için de platformların yönetmelikteki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Ancak her hesabın 1 Kasım'da otomatik olarak kapatılacağı yönündeki iddialar doğru değil. Mevcut kullanıcılar için geçiş süresi tanındı.