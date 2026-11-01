İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu, metrobüs seferlerinde değişikliğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılması üzerine İETT, metrobüs hatlarında geçici güzergâh düzenlemesine gitti. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakaları arasında seyahat edecek vatandaşlar alternatif ulaşım seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, 1 Kasım metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı? Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Metrobüsler saat kaçta normale dönecek? İşte ayrıntılar...

1 KASIM METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü metrobüs seferleri tamamen iptal edilmedi. Ancak 48. İstanbul Maratonu nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki metrobüs bağlantısına geçici olarak ara verildi.

İETT'nin 30 Ekim tarihli resmî açıklamasına göre maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs seferi yapılmaması kararlaştırıldı. Avrupa Yakası'ndaki metrobüsler ise belirlenen geçici güzergâhlarda hizmet vermeye devam etti.

1 KASIM METROBÜS HANGİ DURAKLAR KAPALI?

İstanbul Maratonu nedeniyle Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki metrobüs güzergâhında geçici sefer kısıtlaması uygulandı.

Maraton süresince metrobüs hizmeti verilmeyen istasyonlar:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme

Zincirlikuyu istasyonu ise tamamen kapatılmadı. İETT'nin açıkladığı geçici işletme planında Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne metrobüs seferlerinin sürdürülmesi öngörüldü.

1 KASIM METROBÜS SEFERLERİ HANGİ DURAKLAR ARASINDA YAPILACAK?

İETT, maraton nedeniyle metrobüslerin Avrupa Yakası'nda iki farklı güzergâhta hizmet vereceğini açıkladı.

Söğütlüçeşme yönünde: Beylikdüzü Son Durak - Mecidiyeköy arasında sefer yapılacak.

Beylikdüzü yönünde: Zincirlikuyu - Beylikdüzü Son Durak arasında sefer yapılacak.

Bu düzenleme kapsamında Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Mecidiyeköy güzergâhlarındaki ulaşım sürdürüldü. Ancak maraton boyunca metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na doğrudan geçiş yapılamadı.

METROBÜS SEFERLERİ SAAT KAÇTA NORMALE DÖNECEK?

İETT'nin açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 1 Kasım Pazar günü saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapalı tutulması

planlandı. Metrobüs seferlerindeki geçici düzenleme de maraton süresince uygulanacak şekilde duyuruldu.

Bu nedenle seferlerin köprünün yeniden ulaşıma açılmasının ardından normal düzene dönmesi bekleniyor. Ancak İETT, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasında metrobüslerin kesin olarak yeniden çalışmaya başlayacağı saati ayrıca açıklamadı. Saat 15.00, metrobüs hizmetinin kesin başlangıç saati değil, köprü için planlanan açılış saatidir.

ZİNCİRLİKUYU - SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergâhındaki seferlerin yeniden başlaması, maratonun sona ermesi ve köprü üzerindeki trafik kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı.

İETT'nin ilk duyurusu, maraton sırasındaki geçici işletme düzenini açıklıyor. Seferlerin normale döndüğünü teyit eden ayrı bir güncel duyuru doğrulanamadığından, iki yaka arasındaki metrobüs ulaşımının yeniden başladığı kesin olarak söylenemiyor.

METROBÜS YERİNE ANADOLU YAKASI'NA NASIL GİDİLİR?

İETT, maraton nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na ulaşmak isteyen vatandaşlara Marmaray ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhındaki otobüs hatlarını önerdi.

Mecidiyeköy üzerinden kullanılabilecek otobüs hatları: 121A, 121B, 121BS, 122C, 122M, 522ST ve 622.

4. Levent üzerinden kullanılabilecek otobüs hatları: 129L, E-3 ve 500T.

Raylı sistemleri tercih eden yolcular ise Mecidiyeköy'den M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile Yenikapı'ya ulaşıp Marmaray'a aktarma yapabiliyor. Küçükçekmece metrobüs bağlantısından Marmaray'a geçiş de alternatifler arasında bulunuyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

48. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 1 Kasım Pazar günü saat 03.00'te araç trafiğine kapatılması ve kısıtlamanın saat 15.00'e kadar sürmesi planlandı.

Maraton güzergâhındaki diğer yolların ise sporcuların geçişlerini tamamlamasının ardından kademeli olarak açılması öngörüldü. Köprüdeki araç trafiğinin yeniden başlamasıyla metrobüs ulaşımının normal düzene dönüş süreci de bağlantılı olacak.