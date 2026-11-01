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KPSS DHBT sınavı saat kaçta başladı, kaçta bitecek? DHBT kaç dakika?

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için beklenen gün geldi. 1 Kasım Pazar günü uygulanan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylara 40 soru için 60 dakika süre verildi. Peki, KPSS DHBT saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 10:22
KPSS DHBT sınavı saat kaçta başladı, kaçta bitecek? DHBT kaç dakika?

KPSS DHBT saat kaçta bitiyor? ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS DHBT sınavı 1 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başladı. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nde adaylara 40 soru yöneltilirken cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlendi. İşte sınavın bitiş saati ve merak edilen detaylar...

KPSS DHBT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS DHBT sınavında adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltiliyor. Sınavın cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlendi.

Saat 10.15'te başlayan oturum, ek süre hakkı bulunmayan adaylar için 11.15'te tamamlanacak. ÖSYM tarafından ek süre verilmesi uygun görülen adaylara ise 20 dakika ilave süre tanınıyor.

KPSS DHBT SINAVINA SAAT KAÇA KADAR GİRİŞ YAPILABİLİR?

Sınav günü adayların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri bina giriş saati. ÖSYM'nin sınav uygulama kurallarına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmıyor.

Bu nedenle sınava geç kalan adaylar, sınav saatinden önce binaya ulaşmış olsalar bile giriş saatini kaçırmaları halinde oturuma katılamıyor. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS DHBT SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

2026 KPSS DHBT oturumunda adaylara toplam 40 soru yöneltiliyor. Sınav, DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

DHBT-1 bölümünde tüm adaylar için ortak hazırlanan 20 soru bulunuyor. DHBT-2 bölümünde ise adayların öğrenim düzeylerine göre farklılaşan 20 soru yer alıyor.

Adaylar toplam 40 soruyu 60 dakikalık süre içerisinde yanıtlıyor.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sonuç tarihini de merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından puanlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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