İstanbul'da yeni haftaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın gözü Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine çevrildi. Kasım ayının ilk pazartesi gününde etkili olması beklenen yağışlı hava, işe ve okula gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteorolojinin 1 Kasım'da yayımladığı tahminlerde İstanbul için sağanak yağış öngörülürken haftanın ilerleyen günlerinde yağışın etkisini artırma ihtimali bulunuyor. Peki, 2 Kasım İstanbul hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Pazartesi günü sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul'da yağışlar ne zaman etkisini kaybedecek? İşte ayrıntılar...

2 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 2 Kasım 2026 Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi genelinde yağışlar görülecek. İstanbul'da da gün içerisinde yağmur geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların yağış ihtimalini dikkate alarak yolculuklarını planlaması öneriliyor.

İSTANBUL'DA 2 KASIM PAZARTESİ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Evet, İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojinin günlük tahmininde İstanbul ve çevresinin yağışlı havanın etkisi altında olacağı belirtiliyor. Yağışların kentin farklı noktalarında aralıklarla görülmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte İstanbul için pazartesi gününe özel kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak beklentisi özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da sağanak yağışın gün içinde aralıklarla etkili olması tahmin ediliyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük raporunda kent geneli için yağmurun kesin başlayacağı veya sona ereceği tek bir saat belirtilmiyor.

Yağışın etkili olacağı zamanlar ilçelere göre farklılık gösterebilir. Sabah işe ve okula gidecek vatandaşlar ile akşam saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin saatlik tahminleri kontrol etmesi yararlı olacaktır.

2 KASIM İSTANBUL'DA HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük tahminine göre İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.

Gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin edilirken yağış ve rüzgâr nedeniyle hava zaman zaman daha serin hissedilebilir. Sabah saatlerinde nemli ve bulutlu havanın etkisiyle görüş mesafesinde yerel değişiklikler yaşanması da mümkün.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Meteorolojinin ilçe tahminlerinde İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki birçok noktasında sağanak yağış öngörülüyor. Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar ve Adalar gibi farklı bölgelerin tahminlerinde yağışlı hava yer alıyor.

Ancak bu durum bütün ilçelerde aynı anda ve aynı şiddette yağmur yağacağı anlamına gelmiyor. Özellikle sahil kesimleriyle kuzey ilçeleri arasında yağışın zamanı ve sıcaklık değerleri farklılaşabilir.

2 KASIM ANKARA HAVA DURUMU NASIL, YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da 2 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteorolojinin kent merkezi için hazırladığı tahminde hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.

Başkentte pazartesi günü için kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor. Ancak 3 Kasım Salı günü sağanak, 4 Kasım Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebileceği tahmin ediliyor.

2 KASIM İZMİR HAVA DURUMU NASIL, SAĞANAK VAR MI?

İzmir'de 2 Kasım Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Meteorolojinin tahminine göre kent merkezinde sıcaklıkların 15 ila 21 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Özellikle İzmir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış riski bulunuyor. Meteorolojinin 549 numaralı uyarısında, İzmir ve Aydın'ın batısı için 21-75 kilogram/metrekare aralığında yağış ihtimalinden söz edildi. Yağışların pazartesi ve salı günleri de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

2 KASIM TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 Kasım tarihli tahminine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yanı sıra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in bazı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor.

Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak riski bulunurken Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.