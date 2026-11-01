İstanbul'da 2 Kasım 2026 Pazartesi günü planlı bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle birçok noktada elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın Avrupa Yakası için hazırladığı programda Sarıyer, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Bağcılar gibi ilçeler yer alırken kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri mahallelere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2 Kasım İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde var? Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2 KASIM İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü elektriklerin yeniden verileceği saat, kesintinin uygulanacağı ilçe, mahalle ve sokağa göre değişecek. BEDAŞ'ın planlı çalışma kayıtlarında bazı bölgelerde kesintilerin sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona ermesi, bazı noktalarda ise gece saatlerinde uygulanması öngörülüyor.

Avrupa Yakası'nda yer alan Beşiktaş'ın belirli mahallelerinde 09.00-17.00, Sarıyer'in bazı bölgelerinde 09.00-16.00 ve Beylikdüzü'nün farklı noktalarında 09.00-11.00, 13.00-15.00 ile 15.00-17.00 saatleri arasında kesintiler planlandı. Bu saatler ilçelerin tamamı için geçerli değil; ilgili sokaklardaki çalışmaları kapsıyor.

2 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

BEDAŞ verilerini derleyen 1 Kasım tarihli kayıtlara göre 2 Kasım Pazartesi günü İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 18 ilçede 52 planlı elektrik çalışması bulunuyor.

Planlı kesinti kayıtlarında yer alan ilçeler şunlar:

Arnavutköy

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Küçükçekmece

Sarıyer

Sultangazi

Kesinti duyuruları bu ilçelerin tamamında elektriğin kesileceği anlamına gelmiyor. Çalışmalar yalnızca BEDAŞ tarafından belirlenen mahalle ve sokaklarda uygulanacak. Kesin adres bilgisi resmî sorgulama ekranından kontrol edilebilecek.

2 KASIM SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA?

Sarıyer, 2 Kasım elektrik kesintisi programında en fazla planlı çalışma bulunan ilçeler arasında yer alıyor. BEDAŞ kayıtlarında Maslak, Ayazağa, Cumhuriyet, İstinye, Kireçburnu ve Tarabya mahallelerinin belirli bölümlerine ilişkin kesinti duyuruları bulunuyor.

Maslak'ın bazı noktalarında 00.00-07.00, Cumhuriyet, İstinye, Kireçburnu ve Tarabya çevresindeki belirli sokaklarda 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları planlandı. Ayazağa'daki bazı bölgelerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları yapılacak.

2 KASIM BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Beşiktaş'ta 2 Kasım Pazartesi günü trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın programında Abbasağa, Cihannüma, Sinanpaşa, Türkali ve Yıldız mahallelerinin belirli sokakları bulunuyor.

Bu bölgeler için planlanan kesinti aralığı 09.00-17.00 olarak duyuruldu. Çalışmaların açıklanan takvimde tamamlanması halinde ilgili bölgelere saat 17.00 itibarıyla yeniden elektrik verilmesi öngörülüyor.

2 KASIM BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Beylikdüzü'nde 2 Kasım'da Cumhuriyet, Adnan Kahveci ve Kavaklı mahallelerinin belirli kesimlerinde elektrik kesintileri planlandı. İlçede trafo bakımı ve bağlantı çalışmaları nedeniyle farklı saat dilimlerinde enerji kesintileri uygulanacak.

Cumhuriyet Mahallesi'nin bazı sokaklarında 09.00-11.00, 13.00-15.00 ve 15.00-17.00 saatlerinde çalışma yapılması öngörülüyor. Adnan Kahveci ve Kavaklı mahallelerinin ilgili bölümlerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında bağlantı çalışmaları planlandı.

2 KASIM BAĞCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Bağcılar'da Fevzi Çakmak ve Sancaktepe mahallelerinin belirli noktalarında gece 00.30-03.30 ve 03.00-07.30 saatlerinde bakım çalışmaları planlandı. Sancaktepe'nin bazı sokaklarında ise 08.00-15.00 arasında bağlantı çalışması yapılacak. İlçenin diğer belirli bölümlerinde 09.00-17.00 aralığında da planlı kesinti kayıtları bulunuyor.

Küçükçekmece'de Halkalı Merkez, İnönü, İstasyon ve Yeşilova mahallelerinin belirli kesimleri programda yer alıyor. İnönü Mahallesi'nde 09.00-12.00, diğer bazı bölgelerde 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti öngörülürken farklı bir çalışma için 12.00-17.00 aralığı duyuruldu.

2 KASIM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmî internet sitesinden planlı elektrik kesintilerini sorgulayabilecek. Bunun için ilçe, mahalle ve gerekli adres bilgilerinin seçilmesi yeterli olacak.

Sorgulama sonucunda kesintinin nedeni, planlanan başlangıç saati, tahmini bitiş saati ve etkilenecek sokaklara ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

2 KASIM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti AYEDAŞ tarafından sağlanıyor. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Maltepe ve diğer Anadolu Yakası ilçelerindeki güncel kesinti bilgileri şirketin resmî sorgulama ekranından öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ'ın sisteminde 'Şu Anda' ve 'Planlanan' seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek yaşadıkları bölgede planlı kesinti veya anlık şebeke arızası olup olmadığını kontrol edebiliyor.

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NEDEN KESİLECEK?

2 Kasım Pazartesi gününe ait planlı elektrik kesintilerinin nedenleri arasında trafo merkezi bakımı, önleyici bakım, yatırım çalışmaları, yeni bağlantılar ve şebeke iyileştirme işlemleri bulunuyor. Bu çalışmalar sırasında ekiplerin güvenli şekilde müdahale edebilmesi için belirli bölgelere geçici olarak enerji verilmeyecek.

Planlı kesintiler ile ani şebeke arızaları farklı şekilde değerlendiriliyor. Bakım çalışmaları önceden duyurulurken beklenmedik arızalarda elektriklerin yeniden verilme süresi ekiplerin yaptığı teknik incelemeler sonucunda belirleniyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN HANGİ NUMARA ARANIR?

İstanbul'da elektrik kesintisi veya arızayla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 186 Elektrik Arıza Hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Çağrı merkezi aracılığıyla kesinti bildirimi oluşturulabiliyor ve mevcut arızalara ilişkin bilgi talep edilebiliyor.

Elektrik kesintisinin planlanan saatten uzun sürmesi durumunda da ilgili dağıtım şirketiyle iletişime geçilebiliyor. Ancak duyurularda belirtilen bitiş saatleri tahmini olduğundan teknik veya idari nedenlerle değişiklik yaşanabiliyor.