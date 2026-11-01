2026 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaşın gözü 2027 yılbaşı tatili takvimine çevrildi. Yeni yıla sevdikleriyle birlikte girmek, kısa bir seyahat planlamak veya yılın ilk günlerinde dinlenmek isteyenler 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Özellikle hafta sonuyla birleşen resmî tatiller, çalışanlar ve öğrenciler için önem taşıyor. Peki, 2027 yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2027 resmi tatil mi? 31 Aralık Perşembe günü okullar ve iş yerleri açık mı, yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

2027 YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2027 yılbaşı, 1 Ocak 2027 Cuma gününe denk geliyor. 2026 yılının son günü olan 31 Aralık ise Perşembe günü olacak. Böylece yılbaşı gecesi 31 Aralık Perşembe'yi 1 Ocak Cuma'ya bağlayan gece kutlanacak.

Yeni yılın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi, cumartesi ve pazar günleri çalışmayan kişiler için hafta sonuyla birleşen bir tatil imkânı oluşturuyor. 2027 yılının ilk hafta sonu da 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerini kapsıyor.

1 OCAK 2027 RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2027 Cuma günü Türkiye'de tam gün resmî tatil olacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un ikinci maddesine göre 1 Ocak, yılbaşı tatili kapsamında genel tatil günü kabul ediliyor.

Bu nedenle resmî dairelerde ve kamu kurumlarında yılbaşı tatili uygulanacak. Okullarda eğitim öğretime ara verilecek. Özel sektör çalışanları açısından ise genel tatil günündeki çalışma ve ücret koşulları ilgili mevzuata göre değerlendirilecek.

2027 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2027 yılında yılbaşı için kanunen belirlenen resmî tatil süresi 1 gün olacak. Ancak 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesiyle cumartesi ve pazar günleri tatil yapanlar toplam 3 gün aralıksız dinlenme fırsatı bulabilecek.

Tatil takvimi şöyle:

1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı, resmî tatil

2 Ocak 2027 Cumartesi: Hafta sonu

3 Ocak 2027 Pazar: Hafta sonu

Böylece hafta sonu tatili bulunan çalışanlar ve öğrenciler, ilave yıllık izin kullanmadan 1-3 Ocak arasında üç günlük tatil yapabilecek. Ancak cumartesi veya pazar günü çalışan kişiler için tatil süresi çalışma düzenine göre farklılaşabilecek.

31 ARALIK 2026 RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü resmî tatil değil. Yılbaşı kutlamalarının yapıldığı 31 Aralık tarihi, 2429 sayılı Kanun kapsamında tam veya yarım gün genel tatil olarak düzenlenmiyor.

Bu nedenle 31 Aralık'ta kamu kurumlarında normal mesai düzeninin uygulanması, okullarda derslerin devam etmesi bekleniyor. Özel iş yerlerinde erken kapanış veya çalışanlara izin verilmesi ise işverenin ya da kurumun kararına bağlı olabilecek.

1 OCAK 2027 OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2027 Cuma günü resmî tatil olduğu için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim yapılmayacak. Hafta sonuyla birlikte, cumartesi ve pazar günleri dersi bulunmayan öğrenciler üç gün üst üste okuldan uzak kalabilecek.

Üniversitelerde de 1 Ocak resmî tatili uygulanacak. Ancak sınav takvimleri ve akademik faaliyetler açısından öğrencilerin kendi üniversitelerinin akademik takvimlerini kontrol etmesi önem taşıyor.

31 ARALIK 2026 OKULLAR AÇIK MI?

31 Aralık 2026 Perşembe günü, genel tatil kapsamında bulunmadığı için okullarda normal ders programının uygulanması bekleniyor. Yılbaşı tatili ertesi gün, yani 1 Ocak 2027 Cuma günü başlayacak.

Bu nedenle öğrenciler için 31 Aralık'ta otomatik olarak yarım gün tatil yapılması söz konusu değil. Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili farklı bir karar alınması halinde bunun ilgili kurum tarafından ayrıca duyurulması gerekiyor.

2027 YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN OLUR MU?

2027 yılbaşı için resmî olarak dört günlük tatil kararı bulunmuyor. Bununla birlikte 31 Aralık Perşembe günü yıllık izin kullanabilen kişiler, 1 Ocak resmî tatilini ve 2-3 Ocak hafta sonunu birleştirerek dört günlük tatil planlayabilecek.

Bu seçenek özellikle seyahat etmek veya yılbaşı dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler için avantaj sağlayabilir. Ancak 31 Aralık'ta izin kullanılması, çalışanın yıllık izin hakkına ve iş yerindeki izin onayına bağlı.

4 OCAK 2027 PAZARTESİ TATİL Mİ?

4 Ocak 2027 Pazartesi günü resmî tatil değil. Yılbaşı için belirlenen kanuni tatil yalnızca 1 Ocak gününü kapsıyor. Dolayısıyla hafta sonu tatili yapan çalışanlar ve öğrenciler açısından olağan çalışma ve eğitim düzeni 4 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Yılbaşı tatilinin 4 Ocak'ı da kapsayacak şekilde uzatıldığına ilişkin genel bir resmî karar bulunmuyor. Kurumların ayrıca uygulayabileceği izin düzenlemeleri ise genel resmî tatil kapsamından farklı değerlendiriliyor.

2027 YILBAŞINDA BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

1 Ocak 2027 Cuma günü genel tatil kapsamında olduğundan kamu kurumları ve bankaların olağan şube işlemlerine ara vermesi bekleniyor. Nöbet esasına veya kesintisiz hizmet düzenine göre çalışan birimler ise kendi çalışma kuralları doğrultusunda hizmet verebilecek.

31 Aralık 2026 Perşembe günü ise resmî tatil olmadığı için bankalar ve kamu kurumları açısından normal mesai günü olacak. Vatandaşların özellikle yıl sonu işlemlerinde kurumların duyurduğu hizmet saatlerini kontrol etmesi yararlı olabilir.