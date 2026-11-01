2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni maaşın belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor. Yıl sonu yaklaşırken yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen zam senaryoları gündeme geldi. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yüzde 25, 30 ve 35 artış yapılırsa yeni maaş kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin Aralık 2026'da yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından açıklanması öngörülüyor. Ancak 1 Kasım 2026 itibarıyla toplantıların başlayacağı gün ve yeni ücretin duyurulacağı kesin tarih resmî olarak açıklanmadı.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 asgari ücret tutarı henüz belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmî verilerine göre 2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanıyor.

Yeni yıl için yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen artış oranları üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Ancak bu oranlar kesinleşmiş bir teklif ya da komisyon kararı değil, olası maaş tutarlarını gösteren senaryolar niteliği taşıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI NELER?

Mevcut net asgari ücret olan 28.075,50 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında ortaya çıkabilecek maaşlar şöyle:

Yüzde 20 zam: Maaşa 5.615,10 TL artış yapılması halinde yeni net asgari ücret 33.690,60 TL olacak.

Yüzde 25 zam: 7.018,88 TL artışla yeni net maaş yaklaşık 35.094,38 TL seviyesine ulaşacak.

Yüzde 28,4 zam: 7.973,44 TL artışla asgari ücret yaklaşık 36.048,94 TL olacak.

Yüzde 30 zam: 8.422,65 TL artışla net asgari ücret 36.498,15 TL'ye yükselecek.

Yüzde 33,7 zam: 9.461,44 TL artışla yeni net maaş yaklaşık 37.536,94 TL'ye çıkacak.

Yüzde 35 zam: 9.826,43 TL artışla net maaş yaklaşık 37.901,93 TL olacak.

Yüzde 40 zam: 11.230,20 TL artışla yeni net asgari ücret 39.305,70 TL'ye ulaşacak.

Bu hesaplamalar, 2026 net asgari ücretine belirtilen oranların matematiksel olarak uygulanmasıyla elde edildi. 2027 için açıklanmış resmî net ücretler değildir.

2027 ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

2026 yılında uygulanan 28.075,50 TL'lik net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda aylık artış 8.422,65 TL olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda yeni net maaş 36.498,15 TL seviyesine çıkıyor.

Yüzde 30'luk artış, basında değerlendirilen olasılıklardan biri olarak gündeme geliyor. Ancak komisyon görüşmeleri başlamadan önce bu oranın kesinleştiğini gösteren resmî bir karar bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete yüzde 35 oranında artış yapılması halinde 2026 yılındaki net maaşa yaklaşık 9.826,43 TL eklenecek. Böylece yeni asgari ücret 37.901,93 TL olarak hesaplanacak.

Yüzde 35 zam senaryosu, yeni maaşın 38 bin TL sınırına yaklaşması anlamına geliyor. Bununla birlikte nihai ücretin hangi seviyede belirleneceği, komisyonun yıl sonunda gerçekleştireceği görüşmelerin ardından belli olacak.

2027 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık 2026'da toplanması bekleniyor. Komisyonun yapısında hükümet, işçi ve işveren kesimlerini temsil etmek üzere beşer üyelik kontenjan bulunuyor. Görüşmelerde yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Komisyonun dört toplantı gerçekleştireceği yönünde beklentiler bulunsa da mevzuatta her ücret belirleme sürecinde mutlaka dört toplantı yapılması zorunluluğu bulunmuyor. Toplantı sayısı ve takvimi, resmî çağrı ve görüşmelerin ilerleyişiyle netleşecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

2027 yılı için belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

2026 yılına ilişkin karar 23 Aralık 2025 tarihinde duyurulmuş ve yeni net ücret 1 Ocak 2026'da uygulanmaya başlamıştı. 2027 için de benzer bir yıl sonu takvimi beklenmekle birlikte kesin tarihler henüz duyurulmadı.