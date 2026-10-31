Kasım ayı kira artış oranı, kira sözleşmesini yenilemeye hazırlanan milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer alıyor. Konut ve çatılı iş yerlerinde uygulanabilecek yeni kira zam sınırı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak ekim ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira zammı yüzde kaç olacak, belli oldu mu? Ev ve iş yeri kira artış oranı nasıl hesaplanacak? İşte ayrıntılar...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2026 kira artış oranı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak. TÜİK'in yayımlayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı, kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal artış sınırını belirleyecek.

KASIM 2026 KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK, BELLİ OLDU MU?

31 Ekim 2026 itibarıyla kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Yeni dönemde geçerli olacak zam sınırı, 3 Kasım'da yayımlanacak ekim ayı TÜFE verilerinin ardından kesinleşecek. Ev sahipleri, genel kira artış kuralları kapsamında belirlenen yasal üst sınırı aşamayacak ancak taraflar daha düşük bir zam oranında anlaşabilecek.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Ekim 2026'da konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti. TÜİK'in 5 Ekim'de açıkladığı eylül ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olmuştu. Kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE değişimi yüzde 31,49 olarak gerçekleşmişti.

KASIM AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Kira artışı hesaplanırken mevcut aylık kira bedeli, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranıyla çarpılıyor. Elde edilen zam tutarı mevcut kira bedeline eklenerek yeni kira hesaplanıyor.

Örneğin ekim ayında geçerli olan yüzde 31,49'luk oran üzerinden 20 bin TL kira bedeline 6 bin 298 TL zam yapılabiliyordu. Böylece yeni kira tutarı 26 bin 298 TL'ye yükseliyordu. Bu hesaplama ekim ayına ait örnektir; kasım ayının kesin oranı henüz belli değildir.

KASIM AYI KİRA ZAMMI EV VE İŞ YERLERİNDE GEÇERLİ Mİ?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde genel artış sınırı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına dayanıyor. Kasım ayında yenilenecek bu kapsamdaki sözleşmelerde de yeni oran esas alınacak. Beş yılı aşan kira ilişkilerinde mahkeme yoluyla kira bedelinin belirlenmesine ilişkin ayrı hükümler bulunuyor.