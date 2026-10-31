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Anasayfa Haber Özel 2026 DHBT sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

2026 DHBT sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM tarafından düzenlenecek Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınavın süresini ve giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Peki, DHBT sınavı yarın mı, saat kaçta bitecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 14:49
2026 DHBT sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katılacağı sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adaylar, giriş belgelerini ve sınav saatlerini kontrol etmeye başladı. Peki, KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta? 2026 DHBT sınavı yarın mı, kaç dakika sürecek? Sınav binalarına saat kaça kadar girilebilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2026 KPSS DHBT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

31 Ekim Cumartesi itibarıyla sınava bir gün kaldı. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS DHBT SINAVINA SAAT KAÇA KADAR GİRİLEBİLİR?

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS DHBT sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın 10.15'te başlamasına rağmen bina girişlerinin 15 dakika önce sona erecek olması önem taşıyor.

Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamak için sınav merkezlerine erken gitmeleri ve kimlik belgeleriyle sınava giriş belgelerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA, SAAT KAÇTA BİTECEK?

2026 KPSS DHBT sınavında adaylara 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 60 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, standart sürede saat 11.15'te sona erecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 20 dakikalık ilave süre hakkından yararlanabilecek. Bu adayların sınav süresi, kendilerine tanınan düzenlemeye göre farklılık gösterecek.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri, 22 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

Sınava giriş belgesine https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Belgede adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri yer alıyor.

2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

KPSS DHBT SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre 2026 KPSS DHBT sınavına 147 bin 844 aday katılacak. Sınav, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda uygulanacak.

Adayların 49 bin 40'ı ortaöğretim, 36 bin 367'si ön lisans ve 62 bin 437'si lisans düzeyinde sınava girecek. Böylece 2026 yılı KPSS sınav süreci DHBT oturumuyla tamamlanacak.

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