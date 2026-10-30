Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 30 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinde deprem meydana geldiğine ilişkin ilk ölçüm bilgileri paylaşıldı. Sarsıntının büyüklüğü ve derinliği konusunda farklı kayıtlar bulunurken depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı da gündeme geldi. Peki, Yunanistan depremi kaç büyüklüğünde oldu, saat kaçta gerçekleşti, merkez üssü neresi ve Çanakkale'ye kaç kilometre uzaklıkta? İşte merak edilen ayrıntılar...

YUNANİSTAN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

30 Ekim 2026 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin paylaşılan ilk ölçümlerde farklı büyüklük değerleri yer aldı.

İlk kayıtlardan birinde depremin büyüklüğü 5,0, derinliği ise 22,6 kilometre olarak belirtildi. Türkiye saatiyle 13.45.02'de gerçekleştiği aktarılan sarsıntının konumu Yunanistan olarak gösterildi.

Diğer ölçümde ise deprem 4,7 Mw büyüklüğünde kaydedildi. Bu kayıtta sarsıntının derinliği 7 kilometre, meydana geldiği saat ise 13.44.52 olarak bildirildi.

İki ölçüm arasındaki farklılık nedeniyle depremin büyüklüğüne ilişkin verilerin ilgili kurumların güncellemeleriyle takip edilmesi gerekiyor.

EGE DENİZİ DEPREMİ NEREDE OLDU?

Depremin merkez üssü Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında kalan bölümünde yer aldı.

4,7 Mw büyüklüğündeki ölçümde merkez üssünün koordinatları 39,6672 kuzey enlemi ve 23,8662 doğu boylamı olarak paylaşıldı.

Konum bilgilerine göre sarsıntı, Yunanistan ana karası ile Ege adalarının bulunduğu deniz bölgesinde kaydedildi.

YUNANİSTAN DEPREMİ ÇANAKKALE'YE KAÇ KİLOMETRE UZAKLIKTA?

Paylaşılan konum verilerine göre deprem merkezinin Türkiye'deki en yakın yerleşim noktalarından biri Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Uğurlu köyü oldu.

Uğurlu'nun deprem merkezine uzaklığı 166,61 kilometre olarak hesaplanırken Şirinköy 167,92 kilometre, Dereköy 169,63 kilometre, Tepeköy 176,40 kilometre ve Zeytinliköy 178,46 kilometre uzaklıkta gösterildi.

İl merkezleri bazında ise Çanakkale'nin deprem merkezine uzaklığı 223,17 kilometre olarak kaydedildi. İzmir 316,28 kilometre, Edirne 318,24 kilometre, Manisa 328,92 kilometre ve Tekirdağ 341,54 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu mesafeler deprem merkezine olan coğrafi uzaklığı gösterirken sarsıntının söz konusu yerleşimlerde hissedildiğini tek başına ortaya koymuyor.

YUNANİSTAN EGE DEPREMİNDE CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Paylaşılan ilk deprem kayıtlarında can kaybı, yaralanma veya yapı hasarına ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

Depremin etkilerine ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için yetkili kurumların açıklamaları ve saha verileri önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ