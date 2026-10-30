İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Türkiye İş Kurumu ile devlet üniversitelerinin iş birliğinde yürütülen programda, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleriyle asil ve yedek adaylar belirleniyor. Ekim ayının son haftasında çok sayıda üniversite sonuç listelerini yayımlarken 30 Ekim Cuma günü de yeni çekilişler takvimde bulunuyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? Hangi üniversitelerde kura çekildi? İŞKUR asil ve yedek isim listesi nereden, nasıl sorgulanır? İşte 30 Ekim 2026 itibarıyla merak edilen ayrıntılar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 EKİM 2026

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemine ilişkin kura sonuçları üniversitelere göre açıklanmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve çok sayıda yükseköğretim kurumu, noter çekilişlerinin ardından sonuç duyurularını yayımladı.

Ancak bütün üniversiteleri kapsayan ortak bir sonuç açıklama tarihi bulunmuyor. Asil ve yedek öğrenci listeleri, her üniversitenin belirlediği takvim doğrultusunda erişime açılıyor.

30 Ekim Cuma günü ise Sinop Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi için kura çekimi takvimi bulunuyor. Bu üniversitelerin tamamı için sonuç listelerinin yayımlandığı henüz doğrulanmış değil.

30 EKİM CUMA HANGİ ÜNİVERSİTELERDE İŞKUR KURASI VAR?

30 Ekim 2026 Cuma günü için duyurulan kura takviminde şu üniversiteler bulunuyor:

Sinop Üniversitesi: İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 30 Ekim Cuma günü noter kurası planlandı. Sonuçların ve istenen belgelerin çekilişin ardından üniversitenin resmî duyuru sayfasından açıklanması bekleniyor.

Batman Üniversitesi: Üniversitedeki toplam 580 kişilik kontenjan için kura tarihi 30 Ekim olarak belirlendi. Kontenjanın 300'ü Batı Raman Kampüsü'ne, 160'ı Merkez Kampüs'e, kalan 120'si ise Sason, Kozluk ve Hasankeyf yerleşkelerine ayrıldı. Çekiliş sonrası belirlenen adayların 9 Kasım'da programa başlaması planlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Üniversite, 30 Ekim tarihli İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi duyurusunu yayımladı. Adayların noter çekilişinin ardından açıklanacak sonuç listesini üniversitenin resmî internet sitesinden takip etmesi gerekiyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Üniversite, 1.868 kişilik kontenjan için noter kura çekimini 30 Ekim Cuma günü saat 10.00'da Avşar Kampüsü Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğini duyurdu. Sonuç listelerinin resmî üniversite sayfasından ilan edilmesi bekleniyor.

Gümüşhane Üniversitesi için önemli ayrıntı: Bazı genel kura takvimlerinde Gümüşhane Üniversitesi de 30 Ekim tarihli kurumlar arasında gösteriliyor. Ancak üniversitenin resmî internet sitesinde İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 28 Ekim 2026'da yayımlandı. Bu nedenle Gümüşhane için sonuç bekleniyor bilgisi güncel değil.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN ÜNİVERSİTELER

27 Ekim Salı günü gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından çok sayıda üniversitede sonuçlar ilan edildi. Üniversitelerin resmî duyuruları ve yayımlanan kura listeleri doğrultusunda sonuçları açıklanan kurumlar arasında şu üniversiteler yer alıyor:

Ankara Üniversitesi: 27 Ekim'de 3.776 kişilik kontenjan için noter kurası gerçekleştirildi. Beşevler, Cebeci, Tıp Fakültesi, Dışkapı, Gölbaşı ve meslek yüksekokullarını kapsayan yerleşke sonuçları yayımlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 27 Ekim'de tamamlanan kura sonucunda 1.278 asil ve 4.100 yedek aday belirlendi. Asil listedeki öğrencilerin belgelerini 1 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar çevrim içi sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 27 Ekim'de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin asil ve yedek listeleri üniversitenin Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlandı. Asil adayların 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde belge yükleme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Gazi Üniversitesi: Üniversite, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını 28 Ekim'de duyurdu. Asil adayların gerekli belgeleri Başvuru Yönetim Sistemi üzerinden 2 Kasım Pazartesi saat 17.00'ye kadar yüklemeleri gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi: 27 Ekim'de tamamlanan kura çekiminde 1.189 asil ve 120 yedek aday belirlendi. Sonuç listeleri üniversitenin resmî duyuru ekranında yayımlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Üniversite, 27 Ekim'de noter çekiliş sonuçlarını ilan etti. Adaylar sonuç listelerine resmî duyuru sayfasından ulaşabiliyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: Asil ve yedek aday listeleri yayımlandı. Asil adayların belgelerini 30 Ekim, 2 Kasım veya 3 Kasım tarihlerinde saat 17.00'ye kadar ilgili birime teslim etmeleri gerekiyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 27 Ekim'de gerçekleştirilen noter kurasının sonuçları açıklandı. Hak kazanan öğrenciler için 4-7 Kasım tarihlerinde çevrim içi belge başvuru süreci uygulanacak.

Aksaray Üniversitesi: Üniversitedeki programa 4.011 öğrenci başvurdu. 27 Ekim'de gerçekleştirilen kura sonucunda 717 asil aday belirlendi. Programın 16 Kasım 2026'da başlaması planlanıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi: 27 Ekim'de toplam 648 kişilik kontenjan için yapılan kura sonuçları açıklandı. Asil adayların belgelerini 30 Ekim-6 Kasım tarihlerinde teslim etmesi gerekiyor.

Bartın Üniversitesi: 615 kişilik kontenjan için 27 Ekim'de noter çekilişi gerçekleştirildi. Üniversite, kura sonuç listesini 28 Ekim'de yayımladı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 27 Ekim'de noter huzurunda yapılan çekilişle 600 kişilik kontenjan için adaylar belirlendi. Karacaoğlan, Bahçe, Düziçi ve Kadirli yerleşkelerine ait asil listeler yayımlandı. Evrak yükleme için son tarih 2 Kasım saat 23.59.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 27 Ekim'de gerçekleştirilen noter kurasının ardından asil aday ön değerlendirme listesi açıklandı. Öğrencilerin belgelerini 4 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Bingöl Üniversitesi: 27 Ekim'deki noter çekilişinin ardından Merkez, Genç ve Solhan yerleşkeleri için kura sonuçları ilan edildi.

Yalova Üniversitesi: Noter çekilişinin ardından asil adayların yer aldığı sonuç listeleri 28 Ekim'de duyuruldu. Öğrencilerin belgelerini 3 Kasım Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

Karabük Üniversitesi: 27 Ekim'de noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları açıklandı. İsim listeleri üniversitenin Genel Sekreterlik birimi üzerinden duyuruldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 27 Ekim'de gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları 28 Ekim'de ilan edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 27 Ekim'de noter kurası tamamlandı. 1.500 öğrenciye kontenjan ayrılan programın sonuç listeleri üniversitenin duyurular bölümünde yayımlandı.

Şırnak Üniversitesi: Üniversite, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında noter kura çekiminin gerçekleştirildiğini 28 Ekim'de duyurdu.

Selçuk Üniversitesi: 27 Ekim'de Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda noter kurası gerçekleştirilecek şekilde takvim oluşturuldu. Üniversite, asil adayların katılım şartlarının 2-6 Kasım tarihlerinde inceleneceğini bildirdi. Kesinleşmiş katılımcı listesi için üniversitenin güncel duyuruları takip edilmeli.

Çukurova Üniversitesi: 27 Ekim'de noter kura çekimi yapıldı. Üniversitenin farklı fakülte ve meslek yüksekokullarında sonuç duyuruları yayımlanmaya başladı. Adana Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 30 Ekim'de sonuç ve belge teslim duyurularını yayımlayan birimler arasında bulunuyor.

30 EKİM'DEN ÖNCE KURA SONUCU YAYIMLAYAN DİĞER ÜNİVERSİTELER

Hacettepe Üniversitesi: Üniversite, 2026-2027 dönemine ilişkin İŞKUR kura sonuç duyurusunu 27 Ekim'de yayımladı. 28 Ekim'de ise başvuru süresinin uzatılması ve yurt adresi işlemleri hakkında yeni bilgilendirme yapıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: 27 Ekim'de 66 kişilik kontenjan için noter çekilişi gerçekleştirildi. Üniversite sonuç listesini erişime açtı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Üniversiteye bağlı Adana Tıp Fakültesi, 26 Ekim'de 2026-2027 döneminin İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını yayımladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi: Üniversitenin 26 Ekim tarihli resmî duyurusunda İŞKUR Gençlik Programı sonuç listeleri erişime açıldı.

Amasya Üniversitesi: 23 Ekim'de gerçekleştirilen noter kurasının ardından asil aday listesi yayımlandı. Üniversite, belgelerin 30 Ekim Cuma saat 16.00'ya kadar teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.

Tarsus Üniversitesi: 27 Ekim tarihli üniversite duyurusunda İŞKUR Gençlik Programı noter kura sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Kırıkkale Üniversitesi: Üniversiteye bağlı birimlerde 28 Ekim tarihli İŞKUR Gençlik Programı noter kura sonuç duyuruları yayımlandı.

Gümüşhane Üniversitesi: 28 Ekim'de açıklanan sonuçlar, Genel Sekreterlik ile Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul gibi farklı birimlerin listelerini kapsıyor. Üniversiteye toplam 561 kişilik kontenjan ayrılmıştı.

Bu liste, 30 Ekim itibarıyla ulaşılabilen resmî duyurular ve doğrulanabilen çekiliş bilgilerini kapsıyor. Türkiye'deki bütün üniversitelerin kesinleşmiş sonuçlarını içeren eksiksiz bir merkezî liste olarak değerlendirilmemeli.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, öğrencilerin başvuru yaptıkları üniversitelerin resmî internet siteleri üzerinden sorgulanabiliyor.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin öncelikle üniversitelerinin internet sitesindeki Duyurular bölümünü ziyaret etmesi gerekiyor. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı veya Personel Daire Başkanlığı sayfalarında yayımlanan İŞKUR Gençlik Programı başlıklı ilanlardan asil ve yedek aday listelerine ulaşılabiliyor.

Bazı üniversiteler sonuçları PDF dosyası olarak paylaşırken bazıları yerleşke veya program numarasına göre ayrı listeler yayımlıyor.

Öğrenciler ayrıca İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebiliyor. Ancak noter kura sonuçlarının tamamı için bütün üniversiteleri kapsayan tek bir sonuç ekranı bulunmuyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURASINDA ASİL ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Noter çekilişinde asil aday olarak belirlenen öğrencilerin katılım şartlarını karşıladıklarını belgelemeleri gerekiyor. Asil listede yer almak, doğrudan kesin katılım hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor.

Üniversitelerin yayımladığı duyurulara göre başvuru sürecinde kimlik belgesi, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi, SGK hizmet dökümü ve gelir durumunu gösteren belgeler talep edilebiliyor.

İstenen evraklar ve son teslim tarihleri üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Belgelerini süresinde teslim etmeyen ya da başvuru şartlarını taşımadığı belirlenen öğrencilerin yerine yedek adaylar değerlendirilebiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI YEDEK LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR Gençlik Programı yedek aday süreçleri üniversiteler tarafından yürütülüyor. Bazı kurumlar asil ve yedek listeleri aynı gün yayımlarken bazıları yalnızca asil adayları açıklayıp yedek değerlendirme sürecini daha sonra başlatıyor.

Örneğin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, boş kalan kontenjanlar için yedek değerlendirme işlemlerinin 15 Kasım 2026 itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bu nedenle yedek listede bulunan öğrencilerin üniversiteleri tarafından yayımlanan ek duyuruları takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK VE AYLIK ÖDEMELER NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor.

Haftada en fazla 3 gün katılım sağlanabilen programda öğrencilerin aylık kazanabilecekleri tutar, fiilen görev yaptıkları gün sayısına göre değişiyor. Ayda 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci toplam 19.250 TL gelir elde edebiliyor.

Programda öğrencilerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Katılımcılar, üniversitelerin belirlediği çalışma alanlarında görev alırken mesleki deneyim kazanma imkânına sahip oluyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURALARI KASIM AYINDA DA DEVAM EDECEK

30 Ekim'de bütün üniversitelerin kura süreçleri tamamlanmış olmayacak. Bazı yükseköğretim kurumlarında başvurular devam ederken noter çekilişleri kasım ayında gerçekleştirilecek.

Fırat Üniversitesi: Açıklanan kura takviminde 2 Kasım Pazartesi günü yer alıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da noter çekilişi yapılacak. Üniversitenin resmî takvimine göre sonuçlar 5 Kasım'da yayımlanacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 450 kişilik kontenjan için kura çekimi 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da Kuzey Yerleşke Bankart Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi: Yayımlanan genel kura takviminde 4 Kasım Çarşamba günü yer alıyor. Güncel sonuç ve çekiliş ayrıntılarının üniversitenin resmî duyurularından doğrulanması gerekiyor.