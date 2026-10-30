Televizyon kanallarının 30 Ekim 2026 Cuma gününe ait yayın akışları belli oldu. Haftanın son iş gününde ekranlarda sevilen diziler, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve yarışmalar yer alacak. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW, TV8 ve Kanal 7'nin akşam kuşağında yayınlayacağı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün TV'de ne var? 30 Ekim Cuma hangi diziler var? Bu akşam hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte ayrıntılar ve kanal kanal günün yayın akışı...

30 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Beyaz'la Joker (Yeni bölüm)

23.15 – Daha 17

30 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema

30 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

17.30 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Taşacak Bu Deniz

30 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 – Bahar

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm)

30 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema

30 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

09.00 – Gel Konuşalım

12.00 – MasterChef Türkiye

16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)