Televizyon kanallarının 30 Ekim 2026 Cuma gününe ait yayın akışları belli oldu. Haftanın son iş gününde ekranlarda sevilen diziler, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve yarışmalar yer alacak. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW, TV8 ve Kanal 7'nin akşam kuşağında yayınlayacağı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün TV'de ne var? 30 Ekim Cuma hangi diziler var? Bu akşam hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte ayrıntılar ve kanal kanal günün yayın akışı...
30 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Beyaz'la Joker (Yeni bölüm)
23.15 – Daha 17
30 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08.30 – Cansu Canan ile Bugün
10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema
30 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
17.30 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
20.00 – Taşacak Bu Deniz
30 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 – Bahar
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm)
30 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI
08.30 – Cansu Canan ile Bugün
10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Yerli Dizi Tekrar / Sinema
30 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
09.00 – Gel Konuşalım
12.00 – MasterChef Türkiye
16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)