Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarını 30 Ekim Cuma günü saat 06.15 itibarıyla erişime açtı. Sonuçların açıklanmasının ardından kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar, aldıkları puanların memurluk için yeterli olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle 60 ile 65 arasında puan alanların başvuru yapabileceği kadrolar ve polislik şartları gündeme geldi. Peki, 60 puanla memur olunur mu? 62 ve 63 KPSS puanıyla atanılır mı? KPSS ile polis olunur mu, polislik için kaç puan gerekir? İşte merak edilenler...

60 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS'den 60 puan alan adayların memur olma ihtimali bulunuyor. Ancak 60 puan, her kamu kurumuna başvurulabileceği veya doğrudan atama yapılacağı anlamına gelmiyor.

Kamu personeli alımlarında aranan KPSS taban puanı, başvurulacak kadroya ve kurumun ilan ettiği şartlara göre değişebiliyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adayların ilgili puan türü, mezuniyet bilgileri, kadro nitelikleri ve başarı sıralaması belirleyici oluyor. Kurumların ayrı ilanlarla gerçekleştirdiği personel alımlarında ise 60 puan şartı bulunabileceği gibi daha yüksek bir taban puan da istenebiliyor.

Bu nedenle 60 KPSS puanına sahip adayların başvuru yapabilmesi, ilgili ilanın şartlarını karşılamasına bağlı.

62 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS'den 62 puan alan ön lisans mezunları da kamu personeli alımlarına başvurabilir. Bunun için ilgili kurumun belirlediği taban puanın 62 veya altında olması ve adayın diğer başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

Merkezi yerleştirmelerde ise yalnızca puanın yeterli olması değil, adayın tercih ettiği kadroya yerleşebilecek sıralamaya sahip olması önem taşıyor.

Dolayısıyla 62 puanla memur olmak mümkün olsa da kesin atama garantisi bulunmuyor.

63 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından 63 puan alan adaylar da gerekli koşulları sağlamaları halinde memurluk ve diğer kamu personeli alımlarını değerlendirebilir.

Kamu kurumlarının yayımladığı ilanlarda KPSS puanının yanı sıra mezun olunan bölüm, yaş, sertifika, mesleki yeterlilik ve kadroya özel diğer koşullar aranabiliyor.

63 puan alan adayların hangi kadrolara başvurabileceği, ÖSYM tercih kılavuzları ve kamu kurumlarının güncel personel alım ilanlarıyla netleşecek.

61 VE 64 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS'den 61 veya 64 puan alanlar için de benzer şartlar geçerli.

Kamuya personel alımlarında bütün kadrolar için uygulanması zorunlu tek bir 70 puan barajı bulunmuyor. Bazı alımlarda farklı asgari puan koşulları belirlenebiliyor.

Adayların mezuniyet durumuna uygun kadroları incelemesi ve ilanlarda belirtilen KPSS puan türünü kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS 60-65 PUANLA HANGİ MEMURLUKLARA BAŞVURULABİLİR?

KPSS'den 60 ile 65 arasında puan alan adayların değerlendirebileceği kadrolar, kamu kurumlarının yayımlayacağı ilanlara göre değişiyor.

Ön lisans mezunları, eğitim programlarına ve kadroların özel şartlarına uygun olmaları halinde büro personeli, destek personeli, tekniker veya koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara yönelik ilanları inceleyebilir.

Ancak bu pozisyonların tamamının 60 puanla personel aldığı söylenemez. Her ilanda farklı mezuniyet, puan ve mesleki yeterlilik şartları bulunabiliyor.

Ayrıca merkezi yerleştirme ile kurumların doğrudan gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımlarının başvuru ve değerlendirme yöntemleri birbirinden farklı olabiliyor.

KPSS İLE POLİS OLUNUR MU?

Evet, KPSS puanıyla polislik için başvuru yapılabiliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), ön lisans ve lisans mezunlarının polislik için başvurabildiği eğitim kurumları arasında bulunuyor.

Ancak polis olmak için yalnızca KPSS'den yeterli puanı almak yeterli değil. Adayların Polis Akademisi tarafından belirlenen yaş, boy, sağlık ve diğer başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor.

Başvuru sürecinde aday belirleme, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi aşamalar da uygulanıyor.

KPSS 60, 62 VE 63 PUANLA POLİS OLUNUR MU?

Polis Akademisinin 33. Dönem POMEM alımında lisans mezunları için KPSS P3 puan türünde en az 60, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünde en az 65 puan şartı uygulanmıştı.

Bu nedenle 33. dönemin genel başvuru şartları esas alındığında ön lisans mezunları için 60, 62 ve 63 puan yeterli değildi.

Lisans mezunlarında ise 60 puan asgari başvuru koşulunu karşılıyordu.

Ancak söz konusu puanlar 33. Dönem POMEM'e aitti. Yeni yapılacak polis alımlarında geçerli KPSS yılı ve puan barajı, Polis Akademisinin yayımlayacağı yeni duyuruyla kesinleşecek.

65 KPSS PUANIYLA POLİS OLUNUR MU?

Ön lisans mezunları için 33. Dönem POMEM'de 65 puanlık başvuru şartı uygulanmıştı.

Ancak 2026 KPSS Ön Lisans sınavından 65 puan almak, yeni dönemde polisliğe kesin kabul anlamına gelmiyor. Yeni ilanın KPSS puan şartını, geçerli sınav yılını ve diğer koşulları açıklaması gerekiyor.

Dönem POMEM için başvuru takvimi ve taban puan şartlarını içeren yeni resmî ilan henüz doğrulanmadı.

2026 KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları iki yıl geçerli olacak.

Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarındaki B grubu kadrolara yönelik merkezi yerleştirmelerinde KPSS P93 puan türü kullanılıyor.

Adayların hangi KPSS yılıyla başvuru yapabilecekleri ise ilgili tercih veya personel alım ilanında belirtiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarını 30 Ekim 2026 Cuma günü açıkladı.

Adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanması, merkezi yerleştirme tercihlerinin de başladığı anlamına gelmiyor. Adayların tercih tarihleri ve kadro koşulları için ÖSYM'nin yeni duyurularını takip etmesi gerekiyor.