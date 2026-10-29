Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirilen hızlı tren projesinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen millî hızlı tren, Ankara-Kırıkkale güzergahında gerçekleştirilen test sürüşünde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2026 tarihinde katıldığı test sürüşünün ardından trenin yolcu taşımaya başlayacağı döneme ve kullanılacağı güzergaha ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, milli hızlı tren ne zaman açılacak, 2027'de hangi tarihte hizmete girecek, nereden nereye gidecek ve kaç km hızla çalışacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

MİLLİ HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin yerli ve millî hızlı treninin 2027 yılının ilk çeyreğinde, yani ocak-mart döneminde yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada trenin test çalışmalarının 2026 yılı sona ermeden tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Testlerin ardından uluslararası sertifikasyon sürecine geçilecek. Birkaç ay sürmesi beklenen bu işlemler tamamlandıktan sonra millî hızlı tren normal yolcu taşımacılığında kullanılabilecek.

Bununla birlikte ilk ticari seferin yapılacağı kesin gün ve saat henüz açıklanmadı. Belirtilen takvim, testlerin ve sertifikasyon işlemlerinin planlandığı şekilde tamamlanmasına bağlı.

MİLLİ HIZLI TREN NEREDEN NEREYE GİDECEK?

Millî hızlı trenin öncelikli olarak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanılması planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, yeni trenlerin ağırlıklı olarak bu güzergâhta değerlendirilmesinin öngörüldüğünü, ihtiyaç halinde Türkiye'nin diğer hızlı tren hatlarında da kullanılabileceğini belirtti.

Çerkezköy-Kapıkule güzergâhı, Tekirdağ'dan başlayarak Kırklareli ve Edirne üzerinden Türkiye'nin Avrupa sınırına uzanıyor.

Ancak millî hızlı trenin ilk ticari seferinde hangi istasyonlarda duracağına ve başlangıç-varış noktalarının ne olacağına ilişkin ayrıntılı sefer tarifesi henüz duyurulmadı.

MİLLİ HIZLI TREN KAÇ KM HIZLA GİDECEK?

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen millî hızlı trenin tasarlanan azami işletme hızı saatte 225 kilometre olarak açıklandı.

Ankara-Kırıkkale güzergahında yapılan güvenlik ve performans testlerinde ise tren yaklaşık 250 kilometre hıza ulaştı.

Bakan Uraloğlu, 225 kilometrelik işletme hızının yaklaşık yüzde 10 üzerine çıkılarak test yapıldığını belirtti.

Burada 250 kilometrelik test hızı ile normal yolcu taşımacılığındaki işletme hızının birbirinden farklı olduğu önem taşıyor.

Ayrıca Çerkezköy-Kapıkule Hattı saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde inşa edildiğinden trenin bu güzergahtaki gerçek seyir hızı hat koşullarına ve işletme planına göre belirlenecek.

ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI AÇILDI MI?

Millî hızlı trenin kullanılması planlanan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı'nın açılışı 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

10 Ekim'de ise yeni hat üzerinde yolculu tren seferleri başladı. Çerkezköy-Edirne güzergâhında günde karşılıklı toplam 6 hızlı tren seferi düzenlendiği açıklandı.

Çerkezköy-Edirne arasındaki yolculuk süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü.

Dolayısıyla 2027 yılı için açıklanan tarih, demir yolu hattının ilk kez açılması değil, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen millî hızlı tren setinin yolcu taşımacılığına başlaması için öngörülen tarih.

MİLLİ HIZLI TREN TESTLERİ TAMAMLANDI MI?

Millî hızlı trenin test çalışmaları 29 Ekim 2026 itibarıyla devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren üzerinde 200'ün üzerinde test gerçekleştirildiğini ve süreç içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderildiğini bildirdi.

Ankara-Kırıkkale arasında yapılan son test sürüşünde trenin 250 kilometre hıza ulaştığı açıklandı.

Testlerin yıl bitmeden tamamlanması ve ardından uluslararası sertifikasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Sertifikasyon tamamlanmadan trenin normal yolcu taşımacılığında kullanılmasına yönelik kesin bir başlangıç tarihi duyurulmadı.

MİLLİ HIZLI TRENİN YERLİLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

Uraloğlu'nun 29 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre millî hızlı trende yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşıldı.

TÜRASAŞ'ın yürüttüğü projede ASELSAN ve TÜBİTAK ile iş birliği yapılıyor.

Trenin tasarımından üretimine kadar pek çok aşamada yerli mühendislik imkânlarından yararlanılıyor.

Yerlilik oranının yüzde 65 olması, trenin bütün bileşenlerinin Türkiye'de üretildiği anlamına gelmiyor. Projede yerli üretim ve teknoloji geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi hedefleniyor.

MİLLİ HIZLI TREN NEREDE ÜRETİLİYOR?

Millî hızlı tren, TÜRASAŞ'ın Sakarya'daki tesislerinde üretiliyor.

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının sonuna kadar Sakarya'daki hızlı tren fabrikasının faaliyete geçirilerek daha kapsamlı seri üretim sürecine geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

İlk tren setinin testleri devam ederken yeni setlerin üretim çalışmaları da yürütülüyor.

TÜRASAŞ'ın açıklanan üretim hedeflerine göre 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 millî hızlı tren setinin üretilmesi planlanıyor.

MİLLİ HIZLI TREN KAÇ YOLCU TAŞIYACAK?

TÜRASAŞ'ın teknik özelliklerine göre millî hızlı tren 8 araçtan oluşuyor.

Tren setinin yolcu kapasitesi 577 kişi olarak açıklanırken hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için ayrıca iki erişilebilir yolcu yeri bulunuyor.

Yolcu konforunu ve erişilebilirliği artırmayı amaçlayan tren setinde engelli erişimine uygun donanımlar ve iklimlendirme sistemleri de yer alıyor.

Millî hızlı trenin hizmete alınmasıyla birlikte Türkiye'nin demir yolu ulaşımında yerli üretim araçların kullanımının artırılması hedefleniyor.