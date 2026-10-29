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MasterChef potaya kim gitti? 28 Ekim dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 28 Ekim 2026’da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın 3. eleme adayı Şükran, 4. eleme adayı Hasan Alp oldu. İşte detaylar.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 07:27
MasterChef potaya kim gitti? 28 Ekim dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Mavi Takım dokunulmazlığı kazanırken Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı; Şükran ve Hasan Alp haftanın 3. ve 4. eleme adayları oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 28 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oynandı. Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları, şeflerin belirlediği menüyü hazırlamak için tezgâh başına geçti. Tabakların değerlendirilmesinin ardından kazanan takım belli oldu.

Gecenin sonunda takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı. Böylece Mavi Takım haftanın ikinci takım oyununda da galip gelerek eleme sürecinin dışında kaldı. Kırmızı Takım ise mağlubiyetin ardından bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bu aşamada yarışmacılardan tavuk baget kullanarak başarılı bir yemek hazırlamaları istendi.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı. Böylece Tolgahan eleme potasına girmekten kurtuldu ve takımından bir yarışmacıyı doğrudan eleme adayı olarak belirleme hakkı elde etti.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI: ŞÜKRAN

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolgahan, eleme potasına göndermek istediği yarışmacı olarak Şükran'ı seçti. Bu kararın ardından Şükran, haftanın üçüncü eleme adayı olarak açıklandı.

Kırmızı Takım'daki eleme süreci, üçüncü adayın belirlenmesinin ardından yapılan takım oylamasıyla devam etti. Yarışmacılar, haftanın dördüncü eleme adayını belirlemek için oy kullandı.

MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI: HASAN ALP

Kırmızı Takım'da yapılan oylama sonucunda Hasan Alp, haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Böylece 28 Ekim tarihli bölümde Şükran ve Hasan Alp eleme potasına giren isimler olarak öne çıktı.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu da Kırmızı Takım kaybetmiş, bu süreçte Nurten ve Enes eleme adayı olmuştu. İkinci takım oyununda da mağlup olan Kırmızı Takım'da potaya giren isimlerin sayısı dörde yükseldi.

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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

28 Ekim 2026 tarihli bölümün ardından haftanın eleme adayları şöyle sıralandı:

  • Nurten
  • Enes
  • Şükran
  • Hasan Alp

İlk iki eleme adayı Nurten ve Enes olurken, ikinci dokunulmazlık oyununun ardından Şükran ve Hasan Alp de potaya girdi. Yarışmacıların eleme sürecindeki performansları, haftanın ilerleyen bölümlerinde belirleyici olacak.

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