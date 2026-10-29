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Anasayfa Haber Özel MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 29 Ekim 2026

MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 29 Ekim 2026

MasterChef Türkiye'de 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı üçüncü dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geliyor. Peki, MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme potasında kimler var? İşte merak edilenler...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 21:24
MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 29 Ekim 2026

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 29 Ekim Perşembe akşamı eleme heyecanı devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için mücadele ederken yarışmanın takipçileri eleme potasına girecek yeni isimleri araştırıyor. Peki, MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu, 29 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasında kimler var? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim 2026 tarihli bölümünde üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz kesinleşmedi.

Mavi ve kırmızı takımın mücadelesinde sonuç, şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 29 Ekim Perşembe akşamı haftanın 5. ve 6. eleme adayları henüz açıklanmadı.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda yapılacak bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması sonucunda potaya girecek iki yarışmacı belirlenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

29 Ekim'deki üçüncü dokunulmazlık oyunu öncesinde MasterChef Türkiye'de haftanın dört eleme adayı belli oldu.

Eleme potasındaki yarışmacılar:

  • Nurten
  • Enes
  • Şükran
  • Hasan Alp

Üçüncü dokunulmazlık mücadelesinin ardından iki yarışmacının daha eleme potasına katılması bekleniyor.

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