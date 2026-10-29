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KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

KPSS Ön Lisans sonuçları 2026 için tarih belli oldu. 4 Ekim’de yapılan sınavın ardından adaylar, ÖSYM sonuç sorgulama ekranının açılıp açılmadığını araştırıyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 07:58 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 07:30
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 4 Ekim 2026 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından adayların sonuç heyecanı sürüyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin henüz resmî bir duyuru bulunmuyor. Peki KPSS Ön Lisans puanları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM sonuç ekranı ve 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihine ilişkin ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, 28 Ekim itibarıyla henüz açıklanmadı.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı kesin saat konusunda ise henüz resmî bir bilgi bulunmuyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav puanlarını ve testlerdeki doğru-yanlış sayılarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL AÇILIR?

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

  1. ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine girilecek.
  2. 2026-KPSS Ön Lisans sonuç bağlantısı seçilecek.
  3. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapılacak.
  4. Sınav sonucu ve puan bilgileri ekranda görüntülenecek.

KPSS ÖN LİSANS PUANI NERELERDE KULLANILACAK?

KPSS Ön Lisans sınavından alınan puan, ön lisans mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılabilecek. Ancak puanın tek başına kamu görevine yerleşme garantisi bulunmuyor. Adayların tercih döneminde yayımlanacak kılavuzları incelemesi, başvuracakları kadroların mezuniyet şartlarını ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor.

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