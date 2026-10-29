2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde branş bazında sıralamalar yer alıyor. ÖSYM tarafından 7 Ekim'de erişime açılan sınav sonuçlarıyla puanlarını öğrenen adaylar, şimdi mezun oldukları alanlarda kaçıncı sırada bulunduklarını araştırıyor. Kamu kurumlarına yapılacak personel alımları öncesinde önem taşıyan sıralamalar için gözler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne çevrildi. Peki, 2026 KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının yayımlandığına ilişkin ÖSYM tarafından doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor.

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sınav sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açmıştı. Ancak adayların mezuniyet alanlarına göre başarı durumlarını gösteren branş bazında sıralamalar için ayrı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanması, branş sıralamalarının da erişime açıldığı anlamına gelmiyor. Adayların güncel bilgileri ÖSYM'nin resmî duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin henüz resmî bir takvim paylaşmadı.

Geçmiş sınav dönemlerinde branş bazında sıralamalar, sonuçların ilan edilmesinden sonra farklı tarihlerde adayların erişimine sunulmuştu. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar, 2026 yılı için kesin bir açıklanma tarihi oluşturmuyor.

Bu nedenle sıralamaların ekim ayı sonunda veya kasım ayında yayımlanacağına ilişkin değerlendirmeler, ÖSYM tarafından doğrulanmadıkça kesin bilgi olarak kabul edilmiyor.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları erişime açıldığında adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bilgilerini görüntüleyebilmesi bekleniyor.

Sorgulama yapmak isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirebilecek.

Ardından sistemde branş bazında sıralamalara ilişkin açılacak bölüm üzerinden mezuniyet alanlarına ait bilgileri inceleyebilecek. İlgili ekranın menüdeki konumu, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ve sistem düzenlemesiyle netleşecek.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?

KPSS branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarında sınava katılan diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bilgilendirme hizmetidir.

Örneğin işletme, hemşirelik veya mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar, sıralamalar yayımlandığında kendi alanlarına ilişkin başarı durumlarını görebilecek.

Branş sıralaması, adayların tercih sürecinde genel durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Ancak bu sıralama tek başına kamu kurumlarına atanma veya yerleştirilme garantisi vermiyor.

Atamalarda ilgili kurumların kontenjanları, aranan nitelikler, geçerli KPSS puan türleri ve yerleştirme kuralları belirleyici oluyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI HANGİ BİLGİLERE GÖRE HAZIRLANIYOR?

ÖSYM'nin önceki branş sıralaması duyurularında yer verdiği teknik açıklamalara göre sıralamalar hazırlanırken adayların sistemde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor.

Bu kapsamda Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden aktarılan mezuniyet ve eğitim bilgilerinin doğruluğu önem taşıyor.

Adayların ÖSYM AİS üzerindeki eğitim kayıtlarını kontrol etmesi, branş sıralaması yayımlandığında karşılaşılabilecek bilgi uyuşmazlıklarının tespit edilmesi açısından faydalı olabilir.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM, sınavların değerlendirme sürecinin ardından 7 Ekim 2026 tarihinde sonuçları erişime açtı.

Sınava katılan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.