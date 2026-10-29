İzmir'de 30 Ekim 2026 Cuma günü şebeke bakımı, yenileme, kapasite artırımı, yük aktarımı ve ağaç kesimi çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik'in duyurularından derlenen güncel kayıtlara göre Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karabağlar, Urla ve Aliağa'nın da aralarında bulunduğu 14 ilçenin belirli mahallelerinde elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde başlayacak, bazı mahallelerde ise kesinti sekiz saate kadar sürebilecek. Peki, 30 Ekim İzmir elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, elektrikler saat kaçta gelecek, hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesilecek? İşte ilçe ilçe kesinti programı...

30 EKİM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanan planlı kesinti kayıtlarında Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Dikili, Foça, Karabağlar, Kiraz, Konak, Ödemiş, Tire ve Urla ilçeleri yer alıyor.

Kesintiler her ilçenin tamamını değil, GDZ Elektrik tarafından belirtilen mahalle ve sokakların ilgili bölümlerini kapsıyor.

Çalışmaların büyük bölümü sabah 09.00'dan itibaren başlayacak. Bununla birlikte Buca'da gece 00.30'da başlayacak bir kesinti de bulunuyor.

Açıklanan bitiş saatleri, çalışmaların planlanan tamamlanma zamanını gösteriyor. Saha koşullarına bağlı olarak elektrik daha erken veya daha geç verilebilir.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GDZ kaynaklı güncel kesinti kayıtlarına göre 30 Ekim Cuma günü elektriklerin bölgelere bağlı olarak 07.30, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.00 ve 17.30 saatlerinde yeniden verilmesi planlanıyor.

Ancak bu saatler İzmir'in tamamı için geçerli değil. Aynı ilçenin farklı mahallelerinde elektriklerin geliş saatleri değişebiliyor.

Vatandaşların ilçe adının yanı sıra mahalle, cadde ve sokak bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

10.00-16.00 | Şebeke bakım çalışması

Güzelhisar Mahallesi'nde Gavurdere Küme Evleri ve Kıbrıs Caddesi; Kurtuluş Mahallesi'nde Güzelhisar Caddesi'nin ilgili bölümleri kesintiden etkilenecek.

Örnekkent Mahallesi'nde ise 797, 799, 801, 803, 804, 805, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 849/1, 850, 851, 852, 856, 858, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 872, 875, 879, 882, 903, 912/1, 921, 922, 937 numaralı sokaklar ile 975 numaralı kayıtlı alan, Güzelhisar Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve Nene Hatun Caddesi'nin belirtilen kesimleri programda bulunuyor.

Güncel kesinti kayıtlarında Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi için ayrıca 09.00-17.00 saatlerinde planlı bakım kaydı da yer alıyor.

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Bayındır'da dört farklı planlı çalışma bulunuyor.

09.00-17.00: Cumhuriyet ve Yeşilova mahalleleri. Yeşilova'da Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı, Gönül, Konak, Mıstak, Nizam, Orta, Paşa Çıkmazı, Yeşilova Cami, Yeşilova Hacı Hüseyin ve Yeşilova Park sokakları ile Yakapınar Çayırı Küme Evleri.

09.00-17.00: Hasköy Mahallesi'nin 2, 4, 5 ve 6. Çıkmaz sokakları; Gazeteci Hasan Tahsin, Hasköy Cami, Mehmet Akif Ersoy, Şehit Erdem Erkaçtı, Şehit Kemal Hatipoğlu sokakları ile Şehit İbrahim Erince ve Vali Kazım Dirik caddelerinin ilgili bölümleri.

09.30-17.30: Hasköy, Kızılcaova ve Yeşilova mahallelerinin planlı çalışmada belirtilen kesimleri.

09.30-13.30: Yakacık Mahallesi'nde Yüksel Sokak ve çevresindeki ilgili şebeke bölümü.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

09.00-15.00: Alibeyli Mahallesi'nde Göçbeyli Yolu, Göçbeyli Mahallesi'nde aynı güzergâhın ilgili bölümleri ve Kadıköy Mahallesi.

09.30-17.30: Aşağıcuma Mahallesi'nde Aşağıcuma Küme Evleri ve Aşağıcuma Köyü İç Yolu.

Kesintiler şebeke bakımının yanı sıra yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları kapsamında planlandı.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

09.00-11.00 | Şebeke yenileme ve kapasite artışı

Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi'nde 202, 203 ve 204 numaralı sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin ilgili bölümleri kesinti programında bulunuyor.

Aynı çalışma kapsamında Bayraklı'nın Manavkuyu Mahallesi'nde de kesinti uygulanacak.

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle farklı sokak gruplarında planlı kesintiler bulunuyor.

09.00-15.00: 163, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 173/1, 173/2 ve 173/3, 174 numaralı sokaklar; Alkor 2. Sokak, Denizköy-Çandarlı Yolu ve Sarıevler Sitesi çevresi.

09.00-15.00: 1030, 1030/5, 1031, 1032, 1033, 1034, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036, 1036/1, 1037, 1046 ve 1050 numaralı sokaklar ile 171. Sokak ve Denizköy-Çandarlı Yolu.

Çandarlı'da 166, 168 ve 171/1 numaralı sokakların bulunduğu alanı kapsayan ayrı bir planlı çalışma kaydı da aynı saat aralığında yer alıyor.

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

09.00-17.00: Fatih Mahallesi'nde Beyaz, Gökçen, Gözde, Polat, Yazgın ve Yener sokakları ile İsmail Cem Caddesi ve Oruç Reis Caddesi'nin ilgili bölümleri.

09.00-17.00: Fatih ve İsmetpaşa mahallelerinin planlı bakım programında belirtilen diğer bölümleri.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriklerin saat 17.00 itibarıyla verilmesi hedefleniyor.

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Kiraz'da iki farklı şebeke bakım programı bulunuyor.

09.30-17.30: Aydoğdu Mahallesi'nde Cevizdalları Küme Evleri; Suludere Mahallesi'nde Cevizdalları ve Kocaçınarlar Küme Evleri ile Suludere Merkez Sokak.

09.45-14.00: Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy ve Yeniköy mahallelerinin belirli bölümleri.

Bu ikinci çalışma kapsamında Arkacılar Köyü İç Yolu, Değirmenönü, Denizli-Ödemiş Yolu, Okkataşı, Başova, Bozalan, Gözlübaba, Kırlıova, Sergiyeri, Şentürk, Bağarası, Gürova, Eğridere, Kemer, Kocaçınarlar, Karabağlar, Ova, Umurcalı, Yukarı Akkavaklar ve Yukarı Yıkık Han küme evleri gibi çok sayıda kırsal yerleşim alanı programda yer alıyor.

Aynı mahallede farklı çalışma kaydı bulunabileceğinden adres bazında saat kontrolü yapılması gerekiyor.

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Ödemiş'te dört farklı çalışma planlandı.

09.00-17.00: Cevizalan Mahallesi'nde Cevizalan Küme Evleri ve Kutlubeyler Mahallesi'nde Tabak Küme Evleri.

09.30-15.30: Üçkonak Mahallesi'nde Aşağı Konak, Taşpazar, Üçkonak ve Zeytinucu küme evleri.

10.00-13.00: Yolüstü Mahallesi'nde Yolüstü Küme Evleri ve ilgili kırsal yollar.

12.00-16.00: Emmioğlu, Türkmen, Üç Eylül ve Yeniceköy mahallelerinin belirli bölümleri. Türkmen Mahallesi'nde İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri de kesinti programında bulunuyor.

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

09.00-17.00: Yeniçiftlik Mahallesi ve planlı bakım kapsamındaki ilgili yerleşim alanları.

09.30-17.30: Kireli Mahallesi'nin belirli sokak ve kırsal yerleşim kesimleri.

Tire'de farklı mahallelerde elektriklerin yeniden verileceği tahmini saatler 17.00 ve 17.30 olarak açıklandı.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Urla'da üç ayrı şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması gerçekleştirilecek.

09.00-17.00: İçmeler Mahallesi'nde 1029, 1033, 1035, 1037, 1041, 1045, 1048, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1098 ve 1142 numaralı sokakların ilgili bölümleri.

09.30-17.30: M. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4105, 4105/1, 4109, 4110, 4111, 4112, 4120, 4124, 4135 ve 4153 numaralı sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı ve Mustafa Kemal Bulvarı.

Aynı saatlerde Zeytinalanı Mahallesi'nde 4105, 4124, 4126, 4130, 4132, 4135, 4143, 4148, 4150, 4155 ve 4183 numaralı sokaklar ile Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Muammer Aksoy Caddesi ve Mustafa Kemal Bulvarı'nın ilgili bölümleri de kesinti programında bulunuyor.

10.00-16.40: Torasan Mahallesi'nde 500, 501, 502, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 526 ve 528 numaralı sokaklar.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Buca'da gece saatlerinden itibaren başlayan farklı planlı çalışmalar bulunuyor.

00.30-07.30: Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde 138, 159, 295, 296, 297, 297/1, 297/2, 297/3 ve 297/4 numaralı sokaklar ile Forbes Sokak.

09.00-17.00: 29 Ekim Mahallesi'nde Atatürk Caddesi; Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde 2053, 2054, 2055 ve 2058 numaralı sokaklar ile Atatürk Caddesi ve Gazi Hasan Şen Sokak.

09.00-17.00: Çamlıkule Mahallesi'nde 200/17, 220, 220/21, 220/22, 220/25, 220/27, 220/28, 220/29, 220/37, 220/38, 220/42, 290/12, 290/4 ve 290/5 numaralı sokaklar. Yıldız Mahallesi'nde ise 220/21 Sokak.

Güncel GDZ kaynaklı kayıtlarda ayrıca Çamlık, Dicle ve Ufuk mahallelerinin Fevzi Çakmak Caddesi bağlantılı bazı sokaklarında 09.00-13.00 saatleri arasında ağaç kesimi kaynaklı planlı çalışmalar da görülüyor.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

10.00-17.00 | Şebeke bakım çalışması

Konak'ta Atamer, Mehmet Akif, Millet ve Saygı mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi planlandı.

Atamer Mahallesi'nde 2580, 2591, 2610, 2611 ve 2614 numaralı sokaklar ile Samsun Caddesi'nin ilgili bölümleri kesintiden etkilenecek.

Mehmet Akif Mahallesi'nde Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu çalışma alanında bulunuyor.

Millet Mahallesi'nde 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2577, 2578, 2579, 2579/1, 2580, 2581, 2582 ve 2585 numaralı sokaklar ile Samsun Caddesi'nin ilgili bölümleri yer alıyor.

Saygı Mahallesi'nde 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2663, 2665, 2669, 2770, 2772 ve 2776 numaralı sokaklar ile Barış, Samsun ve Toros caddelerinin belirtilen bölümleri programda bulunuyor.

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Bayraklı'da iki farklı kesinti programı açıklandı.

09.00-11.00: Manavkuyu Mahallesi'nde 202, 235, 240 ve 250 numaralı sokaklar.

09.00-16.00: Emek, Org. Nafiz Gürman ve Yamanlar mahallelerinin belirli bölümleri.

Emek Mahallesi'nde 1660, 7061, 7065, 7236, 7236/1, 7236/3, 7238/1, 7239, 7239/1, 7239/2, 7240, 7242, 7243/1 ve 7248 numaralı sokaklar ile Barış ve Kubilay caddeleri.

Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde 1660, 7061, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7096/1, 7097, 7102 ve 7103 numaralı sokaklar ile Kubilay Caddesi.

Yamanlar Mahallesi'nde 7094, 7097, 7302, 7340 ve 7340/1 numaralı sokaklar ile Barış Caddesi'nin ilgili bölümleri bulunuyor.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

Karabağlar'da üç ayrı ağaç kesimi çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

09.00-11.00: Kazım Karabekir Mahallesi'nde 9029 ve 9052 numaralı sokaklar; Refet Bele Mahallesi'nde 9158 ve 9184 numaralı sokaklar ile Mızraklı Caddesi; Vatan Mahallesi'nde 9083 ve 9100 numaralı sokaklar ile Mızraklı Caddesi.

11.30-13.30: Gülyaka Mahallesi'nde 2973, 2981, 3007, 3009, 3010, 3011 ve 3012 numaralı sokaklar.

14.00-16.00: Gülyaka Mahallesi'nde 2973, 2977, 2982, 2987, 2988, 3005, 3005/1, 3007, 3008, 3009, 3012 ve 3022 numaralı sokakların belirtilen bölümleri.

GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGU EKRANI