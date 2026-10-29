2027 yılı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında belirleyici olurken hükümetin yeni düzenleme hazırlığı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2027 emekli maaşı ne kadar olacak, Ocak 2027 emekli zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

2027 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2027 yılında emeklilere ödenecek yeni maaş tutarları henüz kesinleşmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyona göre hesaplanacak.

TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı verileriyle üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Böylece ocak ayında uygulanacak artışın hesaplanmasında ilk üç aylık veriler ortaya çıktı.

Ancak söz konusu oran kesin zam anlamına gelmiyor. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte altı aylık toplam artış belirlenecek.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2027 Ocak emekli zammını belirleyecek enflasyon verilerinin ilk üçü açıklandı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oranında aylık enflasyon gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda temmuz-eylül dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Kalan üç ayın verileri de eklendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zam oranı netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027'DE KAÇ TL OLACAK?

2026 yılının temmuz ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti.

2027 yılında uygulanacak yeni taban aylık ise henüz açıklanmadı. En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

2027 EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan üç aylık birikimli enflasyon üzerinden örnek maaş hesaplamaları yapılabiliyor.

Buna göre yüzde 5,57 oranı esas alındığında 25 bin TL tutarındaki bir aylık yaklaşık 26 bin 392,50 TL'ye, 30 bin TL tutarındaki aylık 31 bin 671 TL'ye, 40 bin TL tutarındaki aylık ise 42 bin 228 TL'ye ulaşıyor.

Bu rakamlar yalnızca mevcut üç aylık enflasyonla yapılan matematiksel hesaplamaları gösteriyor. Kesin ocak zammı, yılın son üç aylık enflasyonu ve varsa ilave düzenlemelerle belirlenecek. Kök aylık ile en düşük aylığa tamamlama uygulaması da kişiye ödenecek tutarı etkileyebilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmek amacıyla mali imkânlar oluşturulduğunu ifade etti. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemenin TBMM'nin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini ümit ettiklerini söyledi.

Açıklamayla birlikte ocak ayında enflasyon zammına ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da gündeme geldi. Ancak ek artışın oranı ve kapsamına ilişkin kesinleşmiş bir karar henüz bulunmuyor.

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİLERE EK ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 27 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada 2027 bütçesinin hazırlanmasında emeklilere öncelik verildiğini söyledi.

Yılmaz, emeklilerin yalnızca enflasyondan kaynaklanan maaş artışıyla sınırlı kalmamasını amaçladıklarını belirterek ilave iyileştirmelere yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çalışmanın sadece en düşük emekli aylığı alanları kapsamadığını da vurgulayan Yılmaz, alternatiflerin henüz kesinleştirilmediğini ve düzenlemelerin Meclisin değerlendirmesine sunulacağını aktardı.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 Ocak emekli zammının kesinleşmesi için 2026 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

TÜİK'in yılın son enflasyon rakamlarını 2027 Ocak ayının başında duyurmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı hesaplanabilecek.

En düşük emekli aylığına yönelik yeni tutar ve enflasyon üzerindeki olası iyileştirmeler için ise hükümetin hazırlayacağı düzenleme ile TBMM'deki yasama süreci belirleyici olacak.