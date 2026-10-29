29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda televizyon ekranlarında gün boyunca özel yayınlar, sevilen diziler, filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Günün yayın akışını takip eden izleyiciler, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini araştırıyor. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı, NOW TV'de Atatürk 2 ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise 29 Ekim'e özel programlar günün önemli bölümünü oluşturuyor.
29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa
09.00 – Neler Oluyor Hayatta
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Haysiyet
19.00 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Uzak Şehir
23.15 – Güller ve Günahlar
29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – Gün Ortası
14.00 – Altı Üstü İstanbul
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – ATV Ana Haber
20.00 – Güneşin Doğduğu Yer
29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 – Kalk Gidelim
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
11.00 – Anıtkabir'den naklen yayın
11.15 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim
14.00 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını
16.00 – Mannu Çanakkale'de
17.30 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Evlilik Güzeldir
29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Baba
09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 – Gelin Evi
15.00 – Bahar
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Bir Cumhuriyet Şarkısı
22.45 – Sahte Kabadayı
29 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Aramızda Kalsın
08.30 – Cansu Canan ile Bugün
10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Sevdiğim Sensin
29 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 – Gel Konuşalım
12.00 – MasterChef Türkiye
16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19.00 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye