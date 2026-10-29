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Anasayfa Haber Özel Bugün televizyonda ne var? 29 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı

Bugün televizyonda ne var? 29 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı

29 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı belli oldu. Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışında dizi, film, yarışma ve özel Cumhuriyet Bayramı programları bulunuyor. Peki bu akşam televizyonda ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte kanal kanal 29 Ekim TV yayın akışı.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 09:08
Bugün televizyonda ne var? 29 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda televizyon ekranlarında gün boyunca özel yayınlar, sevilen diziler, filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Günün yayın akışını takip eden izleyiciler, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini araştırıyor. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı, NOW TV'de Atatürk 2 ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise 29 Ekim'e özel programlar günün önemli bölümünü oluşturuyor.

29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Haysiyet

19.00 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

23.15 – Güller ve Günahlar

29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – Gün Ortası

14.00 – Altı Üstü İstanbul

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – ATV Ana Haber

20.00 – Güneşin Doğduğu Yer

29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

11.00 – Anıtkabir'den naklen yayın

11.15 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim

14.00 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını

16.00 – Mannu Çanakkale'de

17.30 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Evlilik Güzeldir

29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Baba

09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Bahar

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Bir Cumhuriyet Şarkısı

22.45 – Sahte Kabadayı

29 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Aramızda Kalsın

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Sevdiğim Sensin

29 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 – Gel Konuşalım

12.00 – MasterChef Türkiye

16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19.00 – MasterChef Türkiye

20.00 – MasterChef Türkiye

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