Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya etabı için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek organizasyonda müzik, tiyatro, opera, bale, sergi, gastronomi ve arkeoloji etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek program kapsamında birbirinden ünlü isimler de sahneye çıkacak. Peki, Antalya Kültür Yolu Festivali 2026 ne zaman başlayacak, nerede yapılacak, konserler saat kaçta ve ücretsiz mi? Hangi sanatçılar sahne alacak? İşte merak edilenler...

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN?

Antalya Kültür Yolu Festivali, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 8 Kasım 2026 Pazar günü sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festival, 9 gün boyunca Antalya'nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Antalya Valiliğinin açıklamasına göre organizasyon bu yıl kentte dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılış günü konserlerden sahne gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik ziyaretçilere sunulacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK?

Antalya Kültür Yolu Festivali, tek bir alanda değil, kentin farklı kültür, sanat ve tarihî mekânlarında düzenlenecek.

Festivalin ücretsiz halk konserleri Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilecek.

Opera, bale ve tiyatro gösterileri için Haşim İşcan Kültür Merkezi öne çıkarken sergi programları Antalya Kültür Sanat, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Türkan Şoray Kültür Merkezi ve çeşitli müzelerde sanatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf etkinlikleri yapılacak. Kültür ve arkeoloji programı ise Aspendos, Perge, Side, Phaselis, Sillyon ve Termessos gibi antik kentlere uzanacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenecek 9 büyük halk konseri ücretsiz olacak.

Festival boyunca her akşam farklı bir sanatçı sahneye çıkarak müzikseverlerle buluşacak.

Ancak ücretsiz konser uygulaması, festivaldeki bütün etkinliklerin ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Opera, bale, tiyatro ve bazı özel programlarda bilet veya ön kayıt koşulları bulunabiliyor.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KONSERLERİ SAAT KAÇTA?

Konyaaltı Beach Park'taki ücretsiz halk konserlerinin her akşam saat 21.00'de başlaması planlanıyor.

Açıklanan programa göre festivalin açılış konserini Murat Boz gerçekleştirecek. Son gün sahneye çıkacak Hakan Altun ise kapanış konseriyle organizasyonu tamamlayacak.

Festival süresince konser programında değişiklik yapılması halinde organizasyonun güncel duyuruları esas alınacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 2026 KONSER TAKVİMİ

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin 9 günlük ücretsiz konser programı şöyle:

31 Ekim Cumartesi: Murat Boz

1 Kasım Pazar: Özcan Deniz

2 Kasım Pazartesi: Simge

3 Kasım Salı: Poizi

4 Kasım Çarşamba: Sefo

5 Kasım Perşembe: Gökhan Türkmen

6 Kasım Cuma: Ebru Yaşar

7 Kasım Cumartesi: Demet Akalın

8 Kasım Pazar: Hakan Altun

Konserlerin tamamı Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilecek. Her akşam saat 21.00'de başlaması planlanan etkinlikler için ücret alınmayacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ AÇILIŞ KONSERİ KİMİN?

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserinde Murat Boz sahne alacak.

31 Ekim Cumartesi günü Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenecek konser saat 21.00'de başlayacak.

Festivalin ilk hafta sonu 1 Kasım Pazar günü ise Özcan Deniz, aynı sahnede müzikseverlerle buluşacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE OPERA, BALE VE TİYATRO GÖSTERİLERİ

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne sanatları programı da dikkat çekiyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 31 Ekim'de "Anna Karenina" balesi, 3 Kasım'da "Attila" operası ve 4 Kasım'da çocuklar için hazırlanan "Dino Ormanı" gösterisi sahnelenecek.

5 Kasım'da "Barok Rüyası" konseri, 5-6 Kasım tarihlerinde "Buzlar Çözülmeden" adlı tiyatro oyunu, 7 Kasım'da ise "Carmina Burana" balesi izleyicilerle buluşacak.

Bu etkinliklerin bilet ve başlangıç saatlerinin ilgili kurumların güncel programlarından kontrol edilmesi gerekiyor.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE HANGİ SERGİLER VAR?

Festivalde resim, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanat alanında çok sayıda sergi düzenlenecek.

Antalya Kültür Sanat'ta Taviloğlu Koleksiyonu'ndan Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserlerinden oluşan "Üç Ressam" sergisi ziyaretçilere sunulacak.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Selçuklu dokuma mirasını konu alan "Kemha-i Antali" ile geleneksel el sanatları ve sürdürülebilirliğe odaklanan "Doğanın Kabuğunda" sergileri yer alacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde "Yaşayan Miras: Antalya", Mevlevihane Müzesi'nde ise "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi görülebilecek.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ VAR MI?

Festival kapsamında çocuklara yönelik gösteriler, film etkinlikleri ve yaratıcı atölyeler düzenlenecek.

31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Antalya Migros AVM'deki Paribu Cineverse salonlarında 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali gerçekleştirilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 7 Kasım'da "Elsa Çocuk Müzikali" ve "Arı Maya", 8 Kasım'da ise "Bremen Mızıkacıları" ve "Küçük Ejderha Lili" gösterileri sahnelenecek.

Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü ile Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi de farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ANTİK KENT GEZİLERİ NEREYE YAPILACAK?

Festivalin kültür ve tarih programında Antalya'nın önemli antik kentleri de yer alacak.

31 Ekim'de Aspendos, 3 Kasım'da Perge, 6 Kasım'da Side, Phaselis ve Sillyon, 8 Kasım'da ise Termessos antik kentlerine geziler gerçekleştirilecek.

Gezi programlarında kazı başkanları ve uzman isimler, antik kentlerin tarihi ve arkeolojik özellikleri hakkında bilgi verecek. Katılım koşulları, gezi saatleri ve kontenjan bilgileri ilgili etkinlik duyurularıyla öğrenilebilecek.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ GASTRONOMİ PROGRAMINDA NELER VAR?

Festival kapsamında Antalya'nın yöresel mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla 40'tan fazla Lezzet Noktası belirlendi.

Şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliğindeki gastronomi etkinliklerinde Ozan Kumbasar, Vedat Başaran, Claudio Chinali ve farklı şefler yer alacak.

31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Antalya merkezinden Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş'a uzanan bir gastronomi rotası düzenlenecek.

Manavgat ve Alanya'daki lezzet durakları da program kapsamında ziyaret edilecek.

Tahinli Antalya piyazı, şiş köfte, hibeş, gülüklü çorba ve tahinli kabak tatlısı gibi yöresel lezzetler festivalin gastronomi etkinliklerinde öne çıkacak.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ FOTOMARATON NE ZAMAN?

FotoMaraton Antalya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Fotoğraf meraklıları, Antalya'nın tarihî yapıları ve doğal güzelliklerini farklı karelerle görüntüleme fırsatı bulacak.

FotoMaraton Çocuk programı 8-13 yaş grubundaki katılımcılara yönelik düzenlenecek.