Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında sağanak yağış görülecek. Bazı illerde kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı. Peki, 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl olacak, yarın yağmur var mı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da hava kaç derece? İşte yedi bölgenin hava durumu tahminleri ve merak edilen ayrıntılar...

30 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı, 30 Ekim Cuma gününü kapsayan son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun çeşitli kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışların özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak, Balıkesir'in batı kıyıları ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Akdeniz Bölgesi'nde 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI? 30 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 30 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre kentte en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık ise 17 derece olacak.

İstanbul'un özellikle Şile çevresinde kuvvetli yağışların cuma günü de yerel olarak devam edebileceği belirtiliyor. Kentin diğer bölgelerinde de gün içerisinde aralıklarla yağış geçişleri görülebilecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? 30 EKİM ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da 30 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkıyor.

Meteoroloji'nin 29 Ekim akşamından 30 Ekim akşamına kadar olan tahmin döneminde Ankara için en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 15 derece olarak açıklandı.

Perşembe akşam saatlerinde sağanak yağış ihtimali bulunurken cuma günü kent merkezinde bulutlu havanın ağırlık kazanması bekleniyor.

İç Anadolu'nun diğer kesimlerinde ise yer yer yağış görülecek. Özellikle Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevresinde sağanak geçişleri etkili olabilecek.

İZMİR'DE YARIN YAĞMUR VAR MI? 30 EKİM İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 21 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin son raporunda İzmir kent merkezi için kuvvetli sağanak beklentisi bulunmuyor. Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

30 EKİM CUMA TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde 30 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve Bursa'da da aralıklarla sağanak geçişleri görülecek.

Bölgedeki sıcaklıkların İstanbul'da 14 ila 17, Bursa'da 14 ila 18, Çanakkale'de 13 ila 17 ve Kırklareli'nde 11 ila 14 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Kocaeli ve Sakarya çevresinde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken iç kesimlerde yağış görülecek.

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla'da ise bulutlu hava öne çıkacak.

Sıcaklıkların İzmir'de 14 ila 21, Manisa'da 14 ila 19, Denizli'de 10 ila 20 ve Muğla'da 9 ila 19 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava görülürken Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Adana, Hatay ve çevresinde özellikle gece saatlerinde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

Bölgedeki sıcaklıkların Antalya'da 14 ila 23, Adana'da 14 ila 23, Hatay'da 13 ila 22 ve Burdur'da 8 ila 17 derece arasında olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen yerlerde sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarı yapıldı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yer yer sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji, özellikle Sivas'ın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi. Eskişehir ve Çankırı çevresinde de yağış geçişleri beklenirken Ankara ve Konya'da perşembe akşamı görülebilecek yağışın ardından cuma günü bulutlu hava ağırlık kazanacak.

Sıcaklıkların Ankara'da 8 ila 15, Eskişehir'de 10 ila 16, Konya'da 7 ila 16 ve Çankırı'da 8 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz Bölgesi genelinde 30 Ekim Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize ve Amasya çevresinde aralıklı sağanak görülecek.

Hava sıcaklığının Düzce'de 14 ila 15, Zonguldak'ta 15 ila 16, Samsun'da 15 ila 18, Trabzon'da 16 ila 19 ve Rize'de 15 ila 20 derece arasında olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Erzincan dışında bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Malatya, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıkların Erzurum'da 5 ila 10, Kars'ta 6 ila 11, Malatya'da 9 ila 15 ve Van'da 6 ila 14 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 30 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Gaziantep ve çevre illerde ani sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar Diyarbakır'da 11 ila 18, Mardin'de 12 ila 16, Siirt'te 11 ila 19 ve Şanlıurfa'da 14 ila 20 derece arasında seyredecek.

Yağışlarla birlikte bölge genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Cuma günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle birçok il için uyarıda bulundu.

Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak, Balıkesir'in batı kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sivas'ın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Kıyı bölgelerinde yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski de bulunuyor. Vatandaşların ve sürücülerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.