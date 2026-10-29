29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma günü için tatil beklentisi gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları, tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen resmî tatilin ardından öğrenciler, veliler ve çalışanlar 30 Ekim Cuma gününün de tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 30 Ekim için resmî tatil veya idari izin kararı açıklandı mı? İşte son durum.

29 EKİM TATİLİ 30 EKİM İLE BİRLEŞTİ Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma gününün ülke genelinde tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış resmî bir karar bulunmuyor. Mevcut takvime göre 29 Ekim'deki resmî tatil, 30 Ekim'i kapsamıyor. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece cuma günü normal çalışma ve eğitim düzeninin devam etmesi bekleniyor.

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Mevcut takvimde 30 Ekim, genel resmî tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle yeni bir tatil kararı alınmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 30 Ekim Cuma günü derslerine devam etmesi bekleniyor.

MEB'DEN 30 EKİM TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

30 Ekim Cuma günü için ülke genelindeki okulları kapsayan ek bir tatil kararına ilişkin doğrulanmış açıklama bulunmuyor. Eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği konusunda Millî Eğitim Bakanlığının duyuruları ile valiliklerin açıklamaları takip ediliyor.

30 EKİM İDARİ İZİN OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleştirilmesi, kamu kurumlarında idari izin kararı alınıp alınmayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Ancak 30 Ekim Cuma günü için ülke genelinde geçerli bir idari izin kararı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bilgi yok. İdari izin kararı alınması durumunda kapsamı ve hangi çalışanları kapsadığı, yapılacak resmî açıklamayla netleşecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Resmî tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor.