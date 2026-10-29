2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığından (MEB) gelecek takvim açıklamasına odaklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlıkları hız kazanırken başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar da arttı. Peki, 2027 LGS ne zaman yapılacak, sınav tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak ve LGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilen gelişmeler...

2027 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2027 LGS sınav tarihi, 29 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

sınıf öğrencilerinin katılabileceği merkezî sınavın kesin günü, MEB'in yayımlayacağı sınav uygulama takvimiyle belli olacak.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar doğrultusunda sınavın haziran ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak 2027 yılı için henüz kesinleşmiş bir gün ve saat bulunmuyor.

2027 LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2027 LGS kapsamındaki merkezî sınavın tarihini henüz duyurmadı.

2026 yılına ait sınav tarihi, 6 Kasım 2025 tarihinde yapılan açıklamayla ilk olarak 14 Haziran 2026 Pazar şeklinde ilan edilmişti.

Ancak daha sonra yapılan düzenlemeyle 2026 LGS'nin tarihi değiştirildi ve merkezî sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

2027 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 LGS başvurularının başlayacağı ve sona ereceği tarihler henüz açıklanmadı.

MEB, önceki yılın başvuru ve uygulama kılavuzunu 23 Mart 2026 tarihinde yayımlamıştı. 2026 LGS başvuruları ise 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

2027 yılında başvuru işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, Millî Eğitim Bakanlığının yeni başvuru kılavuzuyla kesinleşecek.

Öğrenci ve velilerin başvuru sürecinde mağduriyet yaşamamaları için MEB'in resmî duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

2027 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2027 LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Sınav başvurularının hangi tarihler arasında yapılacağı, başvuru koşulları, sınavın uygulanmasına ilişkin esaslar ve sonuç takviminin kılavuzda açıklanması bekleniyor.

2026 yılında merkezî sınava katılım isteğe bağlı tutulmuş, başvurular elektronik ortamda veli tarafından gerçekleştirilmiş ve okul müdürlüklerince onaylanmıştı.

2027 yılında uygulanacak kesin başvuru kuralları ise yeni kılavuzun yayımlanmasıyla öğrenilecek.

MEBİ 2026-2027 LGS DENEME TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınav hazırlıklarını desteklemek amacıyla MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 10 Türkiye geneli LGS denemesi gerçekleştirecek.

MEB tarafından açıklanan deneme programı şu şekilde:

Deneme: 2-8 Kasım 2026 Deneme: 2-8 Aralık 2026 Deneme: 2-8 Ocak 2027 Deneme: 2-8 Şubat 2027 Deneme: 2-8 Mart 2027 Deneme: 2-8 Nisan 2027 Deneme: 19-25 Nisan 2027 Deneme: 2-8 Mayıs 2027 Deneme: 24-30 Mayıs 2027 Deneme: 2-8 Haziran 2027

Denemeler, 8. sınıf öğrencilerinin sınav öncesinde kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine ve öğrenme eksiklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

MEB'İN LGS DENEME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEBİ LGS DENEMELERİNE NASIL KATILINIR?

MEBİ Türkiye geneli LGS denemelerine 8. sınıf öğrencileri ücretsiz olarak katılabilecek.

Öğrenciler, mebi.eba.gov.tr adresi veya MEBİ mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına ulaşabilecek.

Platformda deneme sonuçlarının yanı sıra ders ve soru bazında değerlendirmeler, öğrenci gelişimini gösteren raporlar ve soruların video çözümleri de sunulacak.

2027 LGS KAÇ SORU OLACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR?

2027 LGS'nin soru sayısı ve oturum sürelerine ilişkin esaslar, yeni sınav kılavuzuyla kesinleşecek.

2026 yılında uygulanan merkezî sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltilmişti.

Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 50 soru sorulmuş ve 75 dakika süre verilmişti.

Sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru için 80 dakika süre tanınmıştı.

2027 yılında sınavın aynı yapıyla uygulanıp uygulanmayacağı, MEB'in yayımlayacağı resmî düzenlemelerle netleşecek.

2027 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

2026 yılında merkezî sınavın sonuçları için 10 Temmuz tarihi belirlenmişti. Ancak önceki yılın sonuç takvimi 2027 yılı için kesin bir tarih oluşturmuyor.