Türk futbolunun tanınan isimlerinden Volkan Demirel, 45. yaş gününde ailesinden gelen kutlamayla gündeme geldi. Eski milli kaleci ve teknik direktörün eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yayımladığı özel video ve duygusal mesajla eşinin doğum gününü kutladı. Paylaşımda yer alan "İyi ki doğdun babiş, seni çok seviyoruz" sözleri dikkat çekti.

ZEYNEP SEVER DEMİREL'DEN EŞİNE ROMANTİK KUTLAMA

Volkan Demirel'in doğum günü için paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, eşine duyduğu sevgiyi takipçileriyle paylaştı. Aileye ait özel anların yer aldığı video, çiftin sevenlerinin ilgisini çekti. Kutlamada kullanılan "Seni çok seviyoruz" mesajı, paylaşımın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

VOLKAN DEMİREL 45 YAŞINA GİRDİ

27 Ekim 1981 doğumlu Volkan Demirel, 2026 yılında 45 yaşına girdi. Futbolculuk kariyerinde özellikle Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla tanınan Demirel, kaleciliğin ardından teknik direktörlük görevlerinde de bulundu.

VOLKAN DEMİREL VE ZEYNEP SEVER DEMİREL NE ZAMAN EVLENDİ?

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında evlendi. Üç kız çocukları bulunan çift, aile hayatlarına ilişkin paylaşımlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasını kazanmıştı. Çiftin doğum günü ve aile paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.