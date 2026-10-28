ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde Mete yarıştı. Büyük ödülün 5 milyon TL olduğu yarışmada kutu seçimleri ve bankadan gelen teklifler heyecanı artırırken Mete'nin yarışmadan ne kadar para kazanarak ayrıldığı merak konusu oldu. Yarışmacının bankayla anlaşma yapıp yapmadığı ve kendi kutusunda bulunan ödül araştırılmaya başlandı. Peki, Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL aldı? Mete'nin kutusundan ne çıktı? Bankanın teklifini kabul etti mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

VAR MISIN YOK MUSUN METE NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasının 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yarışan Mete'nin kazandığı para ödülü 1 milyon 190 bin TL oldu!

VAR MISIN YOK MUSUN METE BANKANIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ Mİ?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında katılımcılar, kutu açılışlarının ardından bankadan gelen teklifleri kabul etti ve 1 milyon 190 bin TL'nin sahibi oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN METE KİMDİR?

26 Ocak 1960 tarihinde Amasya'da doğan Mete, 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan yarışmacı, küçük yaşlarda iş hayatına atıldı. Makine ve kalıpçılık alanında kendisini geliştirerek bu mesleği uzun yıllar sürdürdü.

İki çocuk babası olan Mete, işini devretme sürecinde dolandırılması nedeniyle yıllar boyunca elde ettiği birikimini kaybetti. Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Mete, kazanacağı para ödülüyle çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamayı hedefliyor.