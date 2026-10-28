ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 27 Ekim 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümünde Gülşah Çınar yarıştı. Büyük ödülün 5 milyon TL olduğu programda kutuları açtırarak ilerleyen Gülşah, bankadan gelen tekliflerin ardından kararını verdi. Yarışmanın sonucunu öğrenmek isteyen izleyiciler, Gülşah'ın elde ettiği para ödülünü araştırmaya başladı. Peki, Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL aldı? Gülşah'ın kutusundan ne çıktı? Gülşah Çınar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte merak edilen ayrıntılar...

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 27 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde Gülşah Çınar, 775 bin TL kazandı.

Yarışmanın altıncı turunda bankanın sunduğu 775 bin TL'lik teklifi kabul eden Gülşah, daha yüksek bir ödül için kutuları açtırmaya devam etmek yerine mevcut teklifi değerlendirmeyi tercih etti.

GÜLŞAH'IN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Gülşah Çınar'ın yarışma boyunca sakladığı kendi kutusunda 100 bin TL bulunduğu ortaya çıktı.

Bankanın 775 bin TL'lik teklifini kabul ettikten sonra kutusu açılan yarışmacı, kendi kutusundaki miktardan 675 bin TL daha yüksek bir ödül kazanmış oldu.

GÜLŞAH BANKANIN TEKLİFİNİ KABUL ETMESEYDİ NE OLACAKTI?

Yarışmanın son aşamasında 5 milyon TL'lik büyük ödül hâlâ açılmamış kutular arasında bulunuyordu.

Gülşah'ın bankanın teklifini kabul etmesinin ardından programda olası devam senaryosu gösterildi. Bu senaryoda yarışmacının açtıracağı kutulardan 10 TL ve 50 TL çıkacağı, bankanın bir sonraki teklifinin ise 1 milyon 550 bin TL olacağı görüldü.

Ancak Gülşah, altıncı turda yarışmayı sonlandırdığı için 1 milyon 550 bin TL'lik tutarı kazanmadı. Yarışmacının aldığı ödül 775 bin TL olarak kaldı.

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH ÇINAR KİMDİR?

Gülşah Çınar, 1987 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dünyaya geldi.Trabzonlu bir aileden gelen Çınar, üç kardeşin en büyüğü.

Yarışmaya katılma nedenlerinden birinin hayalindeki otomobili satın almak olduğunu anlatan Çınar, 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele etti.

GÜLŞAH ÇINAR KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

1987 doğumlu Gülşah Çınar, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşında. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde doğan yarışmacı, aslen Trabzonlu.

GÜLŞAH ÇINAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Gülşah Çınar, eşiyle bir karakolda tanıştığını ve 2014 yılında evlendiklerini anlattı. Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen bir kız çocukları bulunuyor.

Yarışmacı, ailesiyle ilgili paylaştığı bilgiler ve yarışma sırasındaki kararlarıyla programın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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