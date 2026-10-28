Emekli maaşlarına 2027 yılında yapılması planlanan iyileştirme için gözler yeni düzenlemenin ayrıntılarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkânların 2027 bütçesinde oluşturulduğunu ve gerekli yasal düzenlemeyi yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi umduklarını açıklamasının ardından, farklı zam formülleri gündeme geldi. AK Parti kaynaklarına dayandırılan haberlerde, enflasyon artışına ek seyyanen zam veya refah payı seçeneklerinin değerlendirildiği aktarılıyor.

EMEKLİYE KADEMELİ SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

Gündemdeki seçeneklerden biri, emekli aylıklarına yaş gruplarına göre farklı tutarlarda ilave artış yapılması. Bu modelde yaş ilerledikçe seyyanen zam veya refah payının artırılması değerlendiriliyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek oranda iyileştirme yapılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaş sınırının 60 mı yoksa 65 mi olacağı, artışın hangi tutarda uygulanacağı ve hangi emeklileri kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil. Dolayısıyla 65 yaş üstü emeklilere belirli miktarda seyyanen zam yapılacağına ilişkin bilgiler, şu aşamada taslak çalışmalara ilişkin iddialar olarak değerlendirilmeli.

EMEKLİ ZAMMINDA İKİ FORMÜL GÜNDEMDE

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi için öne çıkan ilk seçenek, mevcut zam oranına ek olarak refah payı verilmesi. Bu yöntemin uygulanması durumunda emekli maaşlarına yapılacak artışın yalnızca enflasyon hesabıyla sınırlı kalmaması gündeme gelebilecek.

KADEMELİ SEYYANEN ZAM

Taban maaş ile kök maaş arasındaki makası kapatmak adına, en düşük aylıklardan başlanarak kademeli bir seyyanen artış planlanıyor.

ENFLASYON ÜSTÜ REFAH PAYI

Ocak ayındaki rutin zam oranına, geçmiş yıllarda olduğu gibi ek bir refah payı verilerek artış oranının yükseltilmesi hedefleniyor.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Aynı prim ve kazanca sahip olmasına rağmen, emeklilik yılı farklı olduğu için maaşlar arasında açılan makasın kapatılması amaçlanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLER İÇİN FARKLI BİR MODEL OLACAK MI?

Emeklilik sistemine ilişkin uzun vadeli çalışmalarda, çalışma hayatında daha uzun süre kalan ve daha fazla prim ödeyenlerin haklarını koruyacak bir model hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da emekli aylığı bağlama sisteminin daha uzun süre istihdamda kalmayı teşvik edecek ve mali sürdürülebilirliği gözeterek yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemede en düşük emekli maaşı da öne çıkan başlıklardan biri. Gündeme gelen seçenekler arasında ortak bir alt sınır belirlenmesi ve en düşük aylığı alan emeklilere ilave destek sağlanması bulunuyor.

Ancak en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarılacağına ilişkin kesin bir tutar açıklanmış değil. Ayrıca kök aylık üzerinden hesaplanan zam ile en düşük emekli aylığı için uygulanan taban ödeme birbirinden farklı konular. Bu nedenle açıklanacak düzenlemenin hem kök aylıklara hem de taban aylık uygulamasına nasıl yansıyacağı önem taşıyor.

2027 EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini umduklarını açıkladı. Bu ifade, düzenlemenin takvimi açısından önemli bir işaret olsa da uygulamanın yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

Emeklilerin alacağı nihai zam oranı; ilgili dönem enflasyon verileri, yapılacak ek iyileştirmenin kapsamı ve yasal düzenlemenin ayrıntıları netleştikçe belli olacak. Resmî açıklama yapılana kadar seyyanen zam, refah payı ve yaşa göre farklılaştırılmış destek seçeneklerini kesinleşmiş karar olarak değerlendirmemek gerekiyor.

EK DESTEKLER GELİYOR

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ

En düşük emekli aylığı alanların vatandaşlık maaşı kapsamına alınması planlanıyor.

SOSYAL YARDIMLAR

Vatandaşlık maaşından yararlanan emekliler için ayrıca enerji faturaları, gıda, konut-kira gibi konularda destekler sağlanacak.