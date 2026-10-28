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Anasayfa Haber Özel ABD Merkez Bankası kararı bugün saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası kararı bugün saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı faiz kararına çevrildi. FED, iki gün süren toplantısının ardından 28 Ekim Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Karar Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulacak, ardından FED Başkanı basın toplantısı düzenleyecek. Peki, FED faiz kararı ne olur, faiz indirimi bekleniyor mu? İşte karar öncesi öne çıkan beklentiler…

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:20
ABD Merkez Bankası kararı bugün saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan FOMC toplantısının ardından karar, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. FED Başkanı'nın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. Peki, FED faiz indirimi yapacak mı, faiz kararı ne olur? İşte toplantı takvimi ve piyasalardaki beklentiler…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Kararın duyurulmasının ardından FED Başkanı'nın basın toplantısının saat 21.30'da başlaması bekleniyor. Basın toplantısında para politikasının geleceği, enflasyon görünümü ve ekonomik gelişmelerle ilgili mesajlar takip edilecek.

ABD Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı

EKİM 2026 FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED'in ekim ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda faizlerin mevcut seviyesinde tutulması beklentisi öne çıkıyor. Ancak nihai karar, FOMC üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda açıklanacak. Bu nedenle karar duyurulmadan faiz indirimi veya faiz artırımı kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirilmemeli.

FED'in kararında enflasyonun seyri, istihdam piyasasının durumu ve ekonomik büyümeye ilişkin veriler belirleyici olacak. Bankanın açıklamasında yalnızca faiz oranı değil, gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin ifadeler de önem taşıyacak.

ABD Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Ekim toplantısında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı, piyasaların en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Faiz indirimi, finansal koşulları gevşeterek ekonomik aktiviteyi destekleyebilir. Buna karşılık enflasyonun yüksek seyretmesi, FED'in faizleri sabit tutma yaklaşımını sürdürmesine neden olabilir.

Bu nedenle karar metnindeki enflasyon ve istihdam değerlendirmeleri yakından izlenecek. FED'in gelecek toplantılara ilişkin vereceği mesajlar da yatırımcıların faiz beklentilerini etkileyebilir.

ABD Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı

FED FAİZ KARARI DOLAR, ALTIN VE BORSAYI NASIL ETKİLER?

FED'in faiz kararı, doların küresel piyasalardaki hareketi başta olmak üzere altın fiyatları, tahvil getirileri ve hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olabilir. Ancak fiyatların yönü yalnızca faiz kararına değil, açıklamanın piyasa beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğüne ve FED Başkanı'nın mesajlarına da bağlıdır.

Faizlerin sabit tutulması tek başına doların yükseleceği veya altının düşeceği anlamına gelmez. Piyasalar, karar öncesinde oluşan beklentiler ile karar metninin ve basın toplantısının tonunu birlikte değerlendirir.

ABD Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED'in ekim ayı faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

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