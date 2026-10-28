29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bayram günü için özel ulaşım tarifesi belirledi. Peki, 28 ve 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Hangi illerde metro, otobüs, metrobüs, Marmaray ve İZBAN bedava olacak? İşte Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretleriyle ilgili son gelişmeler...

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla gündeme geldi.

23 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca 29 Ekim Perşembe günü geçerli olacak.

Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve kararda belirtilen diğer raylı sistem hatlarında söz konusu düzenlemeye dayanarak ücretsiz ulaşım sağlanmayacak.

28 Ekim'de resmî tatilin saat 13.00'te başlaması, toplu taşımanın otomatik olarak ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Belediyelerin ayrıca alabileceği indirim veya ücretsiz ulaşım kararları ise bu düzenlemeden bağımsız olarak uygulanabilecek.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla alınan karar, 23 Ekim 2026 tarihli ve 33409 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı toplam 5 raylı sistem hattından bayram günü ücret alınmayacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamayla üç büyükşehirdeki söz konusu hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu.

29 EKİM'DE HANGİ İLLERDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatları ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

İSTANBUL

Marmaray

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

ANKARA

Başkentray

İZMİR

İZBAN

Bu beş hatta 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek yolculuklar için ücret alınmayacak. Karar, ülke genelindeki bütün toplu taşıma araçlarını kapsamıyor.

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da Gebze ile Halkalı arasında ulaşım sağlayan Marmaray, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım uygulanacak hatlardan biri oldu.

29 EKİM'DE İSTANBUL METRO, METROBÜS VE İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bakanlığa bağlı üç raylı sistem hattının ücretsiz olacağı kesinleşti.

İETT otobüsleri, metrobüs, İBB'ye bağlı metro ve tramvay hatları ile Şehir Hatları vapurlarının ücret durumu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kararlarına bağlı bulunuyor.

Önceki Cumhuriyet Bayramlarında İstanbulkart entegrasyonuna dahil belediye ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat uygulamaları yapılmıştı.

Bununla birlikte 26 Ekim itibarıyla 2026 yılına özel belediye hatlarının tamamını ve kullanım koşullarını doğrulayan güncel bir resmî duyuru tespit edilemedi. Bu nedenle yalnızca geçmiş yıllardaki kararlara dayanarak İETT, metrobüs ve bütün metro seferlerinin ücretsiz olacağı söylenemiyor.

29 EKİM'DE ANKARA'DA EGO, METRO VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray ücretsiz hizmet verecek.

Başkentray, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım sağlanacak raylı sistem hatları arasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY hatlarının ücretlendirmesi ise ayrı belediye kararlarına göre belirleniyor.

Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla EGO araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanmış olsa da 29 Ekim 2026 için aynı kapsamda güncel bir resmî açıklama doğrulanamadı. Yolcuların EGO Genel Müdürlüğünün güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

29 EKİM'DE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İZBAN ücretsiz hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı belirli toplu ulaşım araçlarında ise 1 kuruşluk sembolik ücret uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda 29 Ekim'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZDENİZ'in kapsam dahilindeki seferlerinde biniş ücreti 1 kuruş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16 Ekim'deki açıklamasıyla duyurulan karar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte havalimanı, Baykuş, Bilet 35 ve bazı özel tarifeli ulaşım hizmetleri 1 kuruşluk uygulamanın dışında bulunuyor.

İZMİR'DE 29 EKİM İÇİN EK SEFERLER DÜZENLENECEK

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle toplu ulaşım seferleri de yeniden planlandı.

26 Ekim'de duyurulan düzenlemeye göre İzmir Metrosu, sabah 06.00-06.30 arasında 7,5 dakikada bir, 06.30-20.00 arasında 5 dakikada bir ve 20.00-00.20 arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı'nda da günün farklı saatlerinde yoğunluğa göre sefer sıklığı artırılacak. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarında mevcut sefer programı uygulanacak.

İZDENİZ ise bayram günü hafta sonu tarifesine göre hizmet verecek. Kutlamaların ardından Karşıyaka ve Alsancak arasında gece Baykuş vapur seferleri de düzenlenecek.

29 EKİM ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, 29 Ekim 2026 Perşembe günü için geçerli olacak.

Karar kapsamındaki raylı sistem hatlarını kullanan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı günü seferlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.

28 Ekim Çarşamba günü ise aynı karar kapsamında ücretsiz ulaşım uygulanmayacak. Belediyelerin ayrıca duyurabileceği farklı uygulamalar için ilgili ulaşım kurumlarının resmî açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.