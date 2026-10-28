Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım kullanacak vatandaşları ilgilendiren kararlar da açıklandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve büyükşehir belediyelerinin duyurularıyla otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve banliyö hatlarının ücret tarifeleri netleşti. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, metrobüs ve Marmaray bedava mı? Ankara'da EGO ve Başkentray, İzmir'de ESHOT, İZBAN ve vapurlar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşımda ücretsiz veya sembolik ücretli tarife uygulanacak.

23 Ekim 2026 tarihli ve 33409 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

Belediyelerin aldığı kararlarla İstanbul'da İETT, metrobüs ve belediye raylı sistemleri; Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da ücretsiz hizmet verecek.

İzmir'de ise İZBAN dışındaki belediye toplu ulaşım araçları tamamen ücretsiz olmayacak. ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro, tramvay ve İZDENİZ seferlerinde 1 kuruşluk sembolik ücret uygulanacak.

29 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbulkart entegrasyonuna dahil, uygulama kapsamındaki belediye toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İETT'nin 27 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre yolcular kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanarak ücretsiz seyahat edebilecek.

İstanbul'da ücretsiz olacak başlıca toplu taşıma araçları şöyle:

İETT otobüsleri: Ücretsiz (istisna hatlar hariç)

Metrobüs: Ücretsiz

Metro İstanbul hatları: Ücretsiz (istisnalar hariç)

Tramvay hatları: Ücretsiz (istisnalar hariç)

Şehir Hatları vapurları: Ücretsiz (kapsamdaki tarifeli seferler)

Marmaray: Ücretsiz

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: Ücretsiz

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: Ücretsiz

İETT otobüslerinde 29 Ekim Perşembe günü cumartesi sefer tarifesi uygulanacak.

29 EKİM İETT VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Ekim Perşembe günü İETT otobüsleri ve metrobüs seferlerinde, belirlenen koşullarla ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Ancak İETT'nin açıklamasına göre bazı özel tarifeli hatlar ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil edilmeyecek.

Ücretsiz ulaşımın geçerli olmayacağı İETT hatları arasında Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP bulunuyor.

29 EKİM MARMARAY VE İSTANBUL METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray seferleri gün boyunca ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamındaki diğer Metro İstanbul hatlarından da kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz yararlanılabilecek.

29 EKİM VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da Şehir Hatları'nın ücretsiz ulaşım kapsamındaki tarifeli vapur seferlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücret alınmayacak.

Özel tarifeli, turistik veya standart toplu ulaşım kapsamı dışındaki deniz seferlerinde ise ilgili işletmenin ücretlendirme koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

29 EKİM ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla EGO otobüsleri, Ankara Metrosu, ANKARAY ve Başkentray ücretsiz olacak.

EGO Genel Müdürlüğü'nün 28 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre belediyeye ait otobüs ve raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım uygulaması saat 06.00'da başlayacak ve 23.59'a kadar devam edecek.

Ankara'da ücretsiz olacak toplu taşıma araçları şöyle:

EGO otobüsleri: Ücretsiz

Ankara Metrosu: Ücretsiz

ANKARAY: Ücretsiz

Başkentray: Ücretsiz

EGO otobüsleri, Cumhuriyet Bayramı'nda 386 güzergâhta cumartesi çalışma programına göre hizmet verecek. Başkentray ise Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bayram günü ücretsiz ulaşım sağlayacak.

29 EKİM EGO, ANKARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otobüs, metro ve ANKARAY seferleri 29 Ekim'de saat 06.00-23.59 arasında ücretsiz olacak.

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray da 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz hizmet verecek. Özel halk otobüsleri ve EGO dışındaki özel tarifeli hizmetler için ilgili işletmelerin duyurularının dikkate alınması gerekiyor.

29 EKİM İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN ücretsiz, belediye toplu ulaşım araçları ise 1 kuruş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 26 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT seferlerinde sembolik ücret uygulanacak.

İzmir'de 29 Ekim toplu ulaşım tarifesi şöyle:

ESHOT otobüsleri: 1 kuruş

İZULAŞ otobüsleri: 1 kuruş

İzmir Metrosu: 1 kuruş

Konak Tramvayı: 1 kuruş

Karşıyaka Tramvayı: 1 kuruş

Çiğli Tramvayı: 1 kuruş

İZDENİZ vapurları: 1 kuruş

İZTAŞIT: 1 kuruş

İZBAN: Ücretsiz

Bu nedenle İzmir'deki bütün toplu taşıma araçlarının bedava olacağı yönündeki ifadeler doğru değil. İZBAN dışındaki belirtilen belediye ulaşım araçlarında 1 kuruşluk ücret geçerli olacak.

29 EKİM İZBAN VE ESHOT ÜCRETSİZ Mİ?

İZBAN, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz ulaşım sağlayacak.

ESHOT otobüslerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı gereği biniş ücreti 1 kuruş olacak. Aynı tarife İZULAŞ otobüsleri ve İZTAŞIT seferlerinde de uygulanacak.

29 EKİM İZMİR METRO, TRAMVAY VE VAPURLAR BEDAVA MI?

İzmir'de metro, tramvay ve İZDENİZ vapurlarında 29 Ekim'de 1 kuruşluk sembolik ücret uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda yaşanabilecek yoğunluğa karşı toplu ulaşım seferlerini artırma kararı aldı.

İzmir Metrosu'nda saat 06.30-20.00 arasında 5 dakikada bir sefer yapılacak. Konak Tramvayı'nda ise günün farklı saatlerinde sefer aralıkları yeniden düzenlenecek.

İZDENİZ vapurları hafta sonu sefer tarifesiyle çalışacak. Ayrıca 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece Karşıyaka ve Alsancak arasında Baykuş seferleri gerçekleştirilecek.