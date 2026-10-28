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Anasayfa Haber Özel 29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken okullardaki tören hazırlıkları da hız kazanıyor. Öğrenciler, Cumhuriyet'in anlamını ve Atatürk'ün mirasını anlatan şiirlerle etkinliklere hazırlanıyor. Kısa şiirler küçük yaş gruplarında kolay ezberlenmeleri nedeniyle tercih edilirken, daha uzun şiirler okul törenleri ve şiir dinletileri için kullanılabiliyor. İşte 2026 yılı 29 Ekim etkinliklerinde yararlanılabilecek kısa ve uzun, özgün şiir örnekleri...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 09:42
29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

2 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

Cumhuriyet Günü

Bugün bayram, bugün sevinç,
Kalbimizde güzel bilinç.
Bayrağımız dalgalanır,
Cumhuriyet ışık saçar.

Özgürlükle büyür yarın,
Birlik olsun her insanın.
Yirmi dokuz Ekim bugün,
Gururla parlar her yön.

Atatürk'ün Emaneti

Bir ülkeye umut doğdu,
Aydınlık yarınlar oldu.
Cumhuriyet'le el ele,
Yürürüz güzel günlere.

Bilim, emek ve sevgiyle,
Güçleniriz hep birlikte.
Atatürk'ün mirasını,
Koruruz yarınlar için.

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29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

3 KITALIK CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Bayramımız

Yirmi dokuz Ekim geldi,
Yurdum bayram yerine döndü.
Meydanlarda bayraklar,
Gökyüzünde umut var.

Cumhuriyet özgürlüktür,
Birlikte yaşama gücüdür.
Her çocuğun geleceği,
Aydınlığın bir çiçeği.

Çalışarak büyüyecek,
Bilgiyle güçlenecek.
Cumhuriyet sevgisiyle,
Yürüyeceğiz geleceğe.

Özgürlük Şarkısı

Bir milletin sesidir,
Cumhuriyet nefesidir.
Özgürlükle atar kalp,
Geleceğe uzanır el.

Okullarda sesler yükselir,
Her yürekte umut belirir.
Bayraklarla süslü sokak,
Sevinçle dolar her ocak.

Bu değer hep yaşayacak,
Her nesille güç bulacak.
Birlik olup çalışınca,
Güzel yarınlar kurulacak.

29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

4 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

Cumhuriyetin Gücü

Cumhuriyet bir umut,
Yarınlara açık bir yol.
Özgür düşünceyle büyür,
Her insanla olur güçlü.

Atatürk'ün açtığı yolda,
Bilim olsun her bir adımda.
Emek veren, üreten,
Ülkesine değer katan.

Ay yıldızlı bayrağımız,
Ortak sevincimiz, yarınımız.
Birlik içinde yürürken,
Geleceği kurarız yeniden.

Yirmi dokuz Ekim günü,
Kutlarız bu güzel günü.
Cumhuriyet hep yaşasın,
Türkiye umutla parlasın.

Aydınlık Türkiye

Bir bayram sabahı bugün,
Sevinçle doldu her yönüm.
Cumhuriyet'in ışığında,
Umut büyür yurdumda.

Özgürlük bir değerdir,
Hepimize emanettir.
Eşitlik ve adaletle,
Güçleniriz memleketle.

Gençler düşünür, çalışır,
Bilgiyle yarınları aşar.
Her yeni fikir bir ışık,
Her emek geleceğe tanık.

Yirmi dokuz Ekim'de,
Aynı gurur yüreğimizde.
Cumhuriyetle nice yıl,
Aydınlık olsun her asır.

29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

5 KITALIK UZUN 29 EKİM ŞİİRLERİ

Cumhuriyetin Sesi

Bir tarih yazıldı yurtta,
Umut filizlendi toprakta.
Özgürlük arayan bir millet,
Yarına uzattı elini elbet.

Cumhuriyet doğdu o gün,
Aydınlandı ülkemizin yönü.
Birlikte kurulan bu gelecek,
Her nesille güçlenecek.

Atatürk'ün düşüncesi,
Bilimin ve aklın sesi.
Çalışarak, öğrenerek,
İlerleriz emek vererek.

Bayrağımız gökte dalgalanır,
Her yürekte sevgi canlanır.
Farklı sesler bir arada,
Güç bulur güzel vatanda.

Yirmi dokuz Ekim bugün,
Kutlu olsun bu büyük gün.
Cumhuriyet yaşasın,
Türkiye umutla parlasın.

29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 29 EKİM ŞİİRLERİ

Bugün Bayram

Bugün bayram, sevinç var,
Gökte ay yıldızlı bayrak var.
Cumhuriyet benim yuvam,
Onunla güzel her zaman.

Atatürk'ü anarım,
Geleceğe hazırlanırım.
Yirmi dokuz Ekim'de,
Bayram var ülkemizde.

29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN CUMHURİYET ŞİİRLERİ

Birlikte Geleceğe

Cumhuriyet bir yol açar,
Bilgiyle karanlık dağılır.
Emek veren her bir insan,
Yarınlara umut taşır.

Birlikte düşünür, üretiriz,
Farklı fikirleri dinleriz.
Özgürlük ve adaletle,
Güçleniriz memleketle.

Bu değer bize emanettir,
Korunması büyük görevdir.
Her yeni nesil el ele,
Yürür aydınlık geleceğe.

29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UZUN 29 EKİM ŞİİRLERİ

Cumhuriyet ve Gelecek

Cumhuriyet, bir tarihten fazlası,
Bir milletin ortak yarını.
Özgür düşüncenin ışığında,
Aramak her sorunun yanıtını.

Geçmişten gelen bir emanet,
Geleceğe uzanan sorumluluk.
Bilgiyle, emekle, adaletle,
Büyür ortak mutluluk.

Bir ülke yalnız sözle değil,
Çalışmayla yükselir.
Her yeni fikir, her emek,
Geleceğe değer verir.

Eşitlik ve özgürlükle,
Herkesin sesi duyuldukça,
Cumhuriyet güç kazanır,
Umut yarınlara taşınır.

Yirmi dokuz Ekim bize,
Bir söz bırakır her nesle:
Akılla, emekle, sevgiyle,
Yürü özgür geleceğe.

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