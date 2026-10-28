29 Ekim Şiirleri 2026 | Kısa, uzun ve ezberlemesi kolay şiirler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken okullardaki tören hazırlıkları da hız kazanıyor. Öğrenciler, Cumhuriyet'in anlamını ve Atatürk'ün mirasını anlatan şiirlerle etkinliklere hazırlanıyor. Kısa şiirler küçük yaş gruplarında kolay ezberlenmeleri nedeniyle tercih edilirken, daha uzun şiirler okul törenleri ve şiir dinletileri için kullanılabiliyor. İşte 2026 yılı 29 Ekim etkinliklerinde yararlanılabilecek kısa ve uzun, özgün şiir örnekleri...
Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 09:42
Yirmi dokuz Ekim geldi,
Cumhuriyet özgürlüktür,
Çalışarak büyüyecek,
Bir milletin sesidir,
Okullarda sesler yükselir,
Bu değer hep yaşayacak,
Cumhuriyet bir umut,
Atatürk'ün açtığı yolda,
Ay yıldızlı bayrağımız,
Yirmi dokuz Ekim günü,
Bir bayram sabahı bugün,
Özgürlük bir değerdir,
Gençler düşünür, çalışır,
Yirmi dokuz Ekim'de,
5 KITALIK UZUN 29 EKİM ŞİİRLERİ
Cumhuriyetin Sesi
Bir tarih yazıldı yurtta,
Umut filizlendi toprakta.
Özgürlük arayan bir millet,
Yarına uzattı elini elbet.
Cumhuriyet doğdu o gün,
Aydınlandı ülkemizin yönü.
Birlikte kurulan bu gelecek,
Her nesille güçlenecek.
Atatürk'ün düşüncesi,
Bilimin ve aklın sesi.
Çalışarak, öğrenerek,
İlerleriz emek vererek.
Bayrağımız gökte dalgalanır,
Her yürekte sevgi canlanır.
Farklı sesler bir arada,
Güç bulur güzel vatanda.
Yirmi dokuz Ekim bugün,
Kutlu olsun bu büyük gün.
Cumhuriyet yaşasın,
Türkiye umutla parlasın.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 29 EKİM ŞİİRLERİ
Bugün Bayram
Bugün bayram, sevinç var,
Gökte ay yıldızlı bayrak var.
Cumhuriyet benim yuvam,
Onunla güzel her zaman.
Atatürk'ü anarım,
Geleceğe hazırlanırım.
Yirmi dokuz Ekim'de,
Bayram var ülkemizde.
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN CUMHURİYET ŞİİRLERİ
Birlikte Geleceğe
Cumhuriyet bir yol açar,
Bilgiyle karanlık dağılır.
Emek veren her bir insan,
Yarınlara umut taşır.
Birlikte düşünür, üretiriz,
Farklı fikirleri dinleriz.
Özgürlük ve adaletle,
Güçleniriz memleketle.
Bu değer bize emanettir,
Korunması büyük görevdir.
Her yeni nesil el ele,
Yürür aydınlık geleceğe.
LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UZUN 29 EKİM ŞİİRLERİ
Cumhuriyet ve Gelecek
Cumhuriyet, bir tarihten fazlası,
Bir milletin ortak yarını.
Özgür düşüncenin ışığında,
Aramak her sorunun yanıtını.
Geçmişten gelen bir emanet,
Geleceğe uzanan sorumluluk.
Bilgiyle, emekle, adaletle,
Büyür ortak mutluluk.
Bir ülke yalnız sözle değil,
Çalışmayla yükselir.
Her yeni fikir, her emek,
Geleceğe değer verir.
Eşitlik ve özgürlükle,
Herkesin sesi duyuldukça,
Cumhuriyet güç kazanır,
Umut yarınlara taşınır.
Yirmi dokuz Ekim bize,
Bir söz bırakır her nesle:
Akılla, emekle, sevgiyle,
Yürü özgür geleceğe.
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